Iarna de instalează mai devreme, în 2025. Orașele în care încep ninsorile abundente

Iarna își va face simțită prezența în zonele de munte, arată meteorologii de la Accuweather. Conform prognozei, luni și marți sunt așteptate ninsori la altitudini de peste 1.000 de metri.

La Predeal, săptămâna va începe cu zăpadă și temperaturi cuprinse între 3 și 6 grade Celsius, iar noaptea valorile vor coborî până la -3 grade.

În Capitală, primii fulgi se vor lăsa așteptați până aproape de Crăciun. Meteorologii anunță ninsori în jurul datelor de 22-23 decembrie, când temperaturile vor fi de 1-2 grade Celsius.

Zăpada va reveni și în a doua și a treia zi de Crăciun, pe 26 și 27 decembrie, iar anul 2026 va fi întâmpinat cu ninsoare chiar pe 1 ianuarie.

La Sinaia, primele ninsori sunt prognozate din 18 decembrie, cu temperaturi de aproximativ 5 grade. Apoi, stratul de zăpadă se va așterne de mai multe ori, în zilele de 22, 23, 26, 27 și 31 decembrie, dar și în prima zi a noului an.

La Brașov, fulgii vor apărea mai devreme, în jurul datei de 22 noiembrie, semn că iarna își intră treptat în drepturi. Alte episoade de ninsoare sunt așteptate pe 20, 26 și 27 decembrie, precum și pe 1 ianuarie.

Luna ianuarie va aduce o iarnă blândă pentru locuitorii Capitalei. Temperaturile vor fi, în mare parte, peste valorile normale pentru această perioadă, iar ninsorile vor fi rare și de scurtă durată.

Pe timpul zilei, termometrele vor indica între 3 și 6 grade Celsius, în timp ce noaptea valorile vor coborî până la -5, cel mult -6 grade. Deși vor exista câteva zile mai reci, cu temperaturi negative, vremea se va menține în limitele normale pentru perioada respectivă.

Precipitațiile vor fi puține în ianuarie, iar atunci când vor apărea, vor fi mai ales ploi sau lapoviță. Ninsorile vor fi izolate, fără să se formeze un strat consistent de zăpadă în București. În general, luna va fi marcată de o vreme stabilă, cu perioade îndelungate de cer senin sau parțial acoperit.