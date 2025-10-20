Prognoza meteo, 20 octombrie. ANM anunță cer variabil și temperaturi scăzute în toată țara

Pe 20 octombrie, condițiile meteo vor fi generale favorabile, însă regimul termic se va menține mai scăzut decât media perioadei, în special la primele ore ale zilei și noaptea, informează ANM.

Cerul va fi variabil la nivel național, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări spre seară și în timpul nopții în sudul Banatului, unde rafalele vor atinge viteze de 40…50 km/h.

Temperaturile maxime vor avea valori cuprinse între 8 și 17 grade Celsius, în timp ce minimele se vor situa între -4 și 6 grade. În depresiunile din estul Carpaților Orientali, valorile termice pot coborî până spre -8 grade, iar pe litoral și în Dealurile de Vest vor fi înregistrate minime de 8…9 grade. Izolat, dimineața și noaptea, se va semnala ceață.

În Capitală, ziua va fi predominant frumoasă, dar rece pentru această perioadă, mai ales dimineața și noaptea. Cerul se va menține mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 15…16 grade, iar cea minimă se va situa între 1 și 4 grade.

La nivel național se va resimți o încălzire față de zilele precedente, deși dimineața va fi în continuare rece în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări în vest, nord și centru, unde pe arii restrânse se vor înregistra ploi slabe. Vântul va avea intensificări locale în Banat, sudul Crișanei, Moldova, Dobrogea și la altitudini mari în zona montană.

Temperaturile maxime vor varia între 12 și 19 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 1 și 12 grade. În estul Transilvaniei, se vor înregistra valori izolate de -3…-2 grade. Noaptea, ceața va fi prezentă pe alocuri în sud și est și izolat în restul țării.

În București, vremea va rămâne frumoasă și se va încălzi ușor. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Maxima zilei va fi de 17…18 grade, iar minima între 3 și 6 grade. Spre sfârșitul nopții vor fi condiții de ceață.

În zilele următoare, temperaturile vor continua să crească treptat în întreaga țară. Cerul va fi temporar noros, iar ploile slabe se vor semnala pe arii restrânse, cu precădere în vestul și sud-vestul teritoriului.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare în Banat, Dobrogea, Moldova și zona montană înaltă. Temperaturile maxime vor urca la valori cuprinse între 13 și 21 de grade, iar minimele se vor situa între 1 și 11 grade. Ceața va apărea izolat dimineața și noaptea, în special în regiunile sudice, estice și în zonele depresionare.

În Capitală, vremea va continua să se încălzească ușor. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla în general slab. Temperaturile maxime vor ajunge la 19…20 de grade, iar minimele între 6 și 8 grade, cu probabilitate ridicată de ceață dimineața și noaptea.

La nivel național, valorile termice vor continua să crească în perioada 23-25 octombrie, iar vremea va deveni deosebit de caldă pentru ultima decadă a lunii octombrie. Probabilitatea de ploi va fi mai ridicată în regiunile vestice, nordice și centrale.

În București, temperaturile vor rămâne peste media acestei perioade, indicând o vreme caldă pentru sfârșit de lună, iar șansele de precipitații vor fi reduse.