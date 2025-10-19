Explozie în Rahova. Câți bani va oferi statul persoanelor afectate

În urma exploziei din Rahova, 324 de persoane afectate de incident beneficiat de evaluare și consiliere, iar 82 dintre acestea sunt cazate în șase unități hoteliere partenere. „În ultimele 48 de ore, echipele Primăriei Capitalei au acţionat continuu pe teren pentru a sprijini persoanele afectate de explozia produsă în blocul din Calea Rahovei”, a transmis instituția.

Conform anunțului făcut duminică de Primăria Generală, în ultimele 48 de ore echipele instituției au intervenit constant pentru sprijinirea persoanelor afectate de explozia din blocul de pe Calea Rahovei. Au fost evaluate și consiliate 324 de persoane, iar 82 se află cazate în șase unități hoteliere partenere, dintre care 8 sunt minori și 21 vârstnici. În total, sunt disponibile 440 de locuri de cazare pentru cei care au nevoie.

Pe lângă asigurarea cazării, echipele de intervenție și asistență socială au oferit 233 de ședințe de consiliere psihologică și sprijin pentru 20 de familii în obținerea actelor necesare. Totodată, au fost gestionate 342 de apeluri la linia de urgență, majoritatea vizând solicitări de informații.

Persoanele afectate sunt în continuare îndemnate să contacteze numerele 021.9524 și 021.314.23.15 pentru orice tip de asistență.

În faza iniţială, municipalitatea Bucureştiului a decis să utilizeze 2,9 milioane de lei din fondul de urgenţă pentru acoperirea unor nevoi imediate, precum: cazare provizorie şi plata chiriilor, asigurarea hranei, a produselor de igienă şi a bunurilor esenţiale, consiliere psihologică destinată copiilor şi familiilor, precum şi sprijin pentru refacerea locuinţelor deteriorate.

În momentul de faţă, persoanele afectate sunt găzduite temporar în hoteluri pentru o perioadă de până la 7 zile. După expirarea acestui interval, acestea vor fi mutate în locuinţe puse la dispoziţie de Primărie sau vor avea posibilitatea să închirieze alte spaţii, costurile fiind acoperite cu ajutorul municipalităţii.

Săptămâna viitoare este programată acordarea sprijinului financiar în cuantum de 1.500 lei pentru fiecare persoană al cărei cămin a devenit nefuncţional în urma exploziei din Rahova.

„Echipele Primăriei sunt în continuare în teren, asigură cazarea şi distribuţia de ajutoare şi ţin legătura zilnic cu persoanele afectate. Toate aceste acţiuni sunt coordonate unitar de Primăria Capitalei, cu sprijin logistic şi social integrat. Colaborăm cu parteneri din societatea civilă pentru completarea sprijinului oferit din fonduri publice”, transmite instituţia.

Contul public de donaţii este administrat de World Vision România: RO24CITI0000000825024433, cu menţiunea „Fond de urgenţă – Rahova”.

„Fondurile colectate sunt destinate reconstrucţiei şi reintegrării familiilor afectate, în complementaritate cu sprijinul municipal”, mai precizează Primăria.

Pe lângă sprijinul financiar, organizaţii precum Crucea Roşie, Salvaţi Copiii, Asociaţia Carusel, Habitat for Humanity şi alţi parteneri intervin activ cu ajutor material, emoţional şi educaţional, în timp ce voluntarii se ocupă de colectarea, sortarea şi distribuţia donaţiilor.