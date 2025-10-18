Ancheta în cazul exploziei din Rahova continuă. Zeci de persoane au fost deja audiate

Investigațiile legate de explozia produsă vineri într-un bloc din sectorul 5 al Capitalei sunt în plină desfășurare, autoritățile continuând audierea martorilor și a persoanelor afectate. „Persoanele care au fost audiate la momentul de față sunt destul de multe, peste 20 – 30”, a declarat directorul Direcției de Investigații Criminale, chestorul de poliție Gheorghe Cristian.

„Persoanele care au fost audiate la momentul de față sunt destul de multe, peste 20 - 30. Nu aș putea să vă spun o cifră exactă la momentul acesta pentru că totul este în dinamică. Adică sunt și persoane care (...) au fost locatari, sunt persoane care au luat la cunoștință despre explozie, au auzit explozia, în calitate de martori, sunt persoanele care sunt în spital, cele care se externează, cele care își revin după, eu știu, activitățile care s-au făcut acolo în spital. Nu aș vrea la momentul de față să individualizez sau să spun ce persoană cu subiect și predicat, adică de la o firmă privată, de la eu știu o instituție de stat”, a declarat sâmbătă chestorul.

El a explicat că măsurile concrete vor fi stabilite doar după finalizarea cercetării la fața locului.

„Măsurile o să le stabilim după ce o să terminăm cercetarea la fața locului. Este foarte important să vedem ce o să găsim sus, să vedem exact unde este epicentrul exploziei, ce a putut să o genereze și de ce a fost atât de violentă pentru că, fără doar și poate, este o explozie violentă”, a subliniat Gheorghe Cristian.

Potrivit acestuia, operațiunile de investigare sunt îngreunate de starea clădirii, care a suferit avarii majore.

„Ne aflăm în faza de cercetare la fața locului, cercetare la fața locului care apreciem că nu se va termina foarte curând. (...) Sunt condițiile destul de neprielnice, în sensul că blocul are într-adevăr niște avarii esențiale, substanțiale. O să vină și cei de la ISC pentru a ne da un verdict cu privire la cât de stabilă este construcția la momentul de față, după care vom începe să pătrundem la interior. (...) Se desfășoară activități, toate sunt în dinamică, și de audieri de persoane, verificări, identificări de persoane și așa mai departe”, a mai precizat acesta.

Chestorul Gheorghe Cristian a confirmat că autoritățile analizează două direcții principale privind cauza exploziei: o posibilă defecțiune tehnică sau o eroare umană. „Urmează să stabilim ulterior eventuale participații. În ceea ce privește ipotezele de lucru, acestea pot fi cauze tehnice ca să zicem așa, eu știu, un echipament n-a funcționat... echipamentele nu au funcționat poate în parametrii normali, poate a fost o culpă umană la mijloc, dar lucrurile astea sunt în dinamică. Repet și această dinamică din păcate nu se va încheia foarte curând, adică în cursul zilei de astăzi”, a arătat directorul Direcției de Investigații Criminale.

Ancheta continuă, iar autoritățile subliniază că prioritatea este stabilirea exactă a cauzei exploziei și identificarea responsabililor.