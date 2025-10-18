Explozia din Rahova. S-ar fi identificat firma care ar fi rupt sigiliul

Au apărut informații noi în ancheta legată de explozia produsă în Sectorul 5 al Capitalei. Surse susțin că a fost identificată firma care ar fi intervenit asupra instalației de gaze și ar fi rupt sigiliul aplicat anterior de Distrigaz. „În scenariu ar apărea și o firmă ai cărei lucrători ar fi intervenit și ar fi rupt acel sigiliu, chiar în dimineața zilei de 17 octombrie 2025”, spun sursele pentru Mediafax.

Conform acestor informații, ar fi vorba despre o companie autorizată, însă reprezentanții oficiali ai furnizorului de gaze nu au confirmat numele firmei, invocând confidențialitatea anchetei aflate în derulare.

„Potrivit surselor Mediafax însă, în scenariu ar apărea și o firmă ai cărei lucrători ar fi intervenit și ar fi rupt acel sigiliu, chiar în dimineața zilei de 17 octombrie 2025. Firma care ar fi rupt sigiliul pus de Distrigaz ar fi AMPCgaz din București. Este vorba despre o firmă de instalații gaze autorizată de ANRE și ISCIR”, au transmis sursele MEDIAFAX, în exclusivitate.

Contactat de Mediafax, directorul operațional al Distrigaz, Călin Chirteș, a refuzat să comenteze informațiile. „Nu pot să declar absolut nimic”, a afirmat acesta, subliniind că ancheta este în desfășurare.

Distrigaz Sud Rețele a precizat vineri că sigiliul montat în ziua precedentă pe instalația de gaze a imobilului de pe Calea Rahovei a fost găsit rupt în urma unei intervenții neautorizate. „Agentul de intervenție Distrigaz Sud Rețele ajuns pe teren în dimineața zilei de 17 octombrie ca urmare a apelului din Centrul de Apel Urgențe, a constatat că sigiliul aplicat, ca urmare a intervenției din data de 16 octombrie, fusese rupt din cauza unei intervenții neautorizate. Precizăm că robinetul de branșament pe care s-a aplicat sigiliul după închidere nu a fost afectat de explozie, fiind, de altfel, protejat de o firidă”, se arată în comunicatul emis.

Conform legislației, Distrigaz are obligația de a opri alimentarea cu gaze naturale și de a pune imobilul în siguranță până când defecțiunile sunt remediate de o firmă autorizată de ANRE. Compania a reamintit responsabilitățile legale ale clienților, printre care întreținerea instalației de gaze, efectuarea verificărilor periodice și apelarea exclusivă la operatori autorizați pentru reparații.

Pentru reluarea furnizării gazelor, este necesar ca locatarii afectați să contracteze o firmă autorizată ANRE pentru reparații și revizie tehnică, iar documentația să fie transmisă către Distrigaz. „Distrigaz Sud Rețele colaborează cu organele de anchetă prin punerea la dispoziție a tuturor informațiilor solicitate de acestea”, a precizat compania.

Explozia produsă vineri dimineață a provocat distrugeri majore în blocul din Rahova, mai multe apartamente fiind grav afectate, iar locatarii evacuați. Ancheta pentru stabilirea cauzei exacte a incidentului este în plină desfășurare.