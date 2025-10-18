Social

Explozia din Rahova. Poliția Capitalei: S-a reuşit intrarea în anumite locuinţe

Explozia din Rahova. Poliția Capitalei: S-a reuşit intrarea în anumite locuinţeExplozie Rahova. Sursă foto: Captură video
Reprezentanții Poliției Capitalei au anunțat că, în cursul serii de vineri, locatarii unor apartamente din blocurile afectate de explozia din zona Rahova au putut intra temporar în locuințe pentru „posibilitatea cetăţenilor de a-şi lua bunurile necesare, sume de bani şi chiar animale de companie”, a declarat chestorul de poliție Marius Andrei, director general adjunct al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

Poliția a permis accesul doar în anumite locuințe

Potrivit acestuia, accesul a fost permis doar în anumite locuințe considerate sigure după evaluările echipelor specializate.

„Până aseară târziu, după intervenţia specializată a forţelor abilitate, a structurilor abilitate, s-a reuşit intrarea în anumite locuinţe, menţionez anumite locuinţe din blocurile afectate, creând posibilitatea cetăţenilor de a-şi lua bunurile necesare, sume de bani şi chiar animale de companie”, a precizat oficialul, subliniind că măsura a fost luată cu sprijinul structurilor abilitate.

Toate persoanele au fost tranportate la unitățile de cazare

De asemenea, autoritățile au intervenit pentru identificarea persoanelor care aveau nevoie de cazare temporară, acestea fiind transportate în unități puse la dispoziție de autoritățile locale.

Explozia din Rahova. S-ar fi identificat firma care ar fi rupt sigiliul
Schimbări majore pe Instagram. Ce nu mai pot face adolescenții fără consimțământul părinților

„Vreau să vă asigurăm că suntem prezenţi în stradă în continuare pentru siguranţa cetăţenilor şi pentru sprijinirea structurilor abilitate”, a adăugat Marius Andrei.

Explozie într-un bloc din Rahova, Sectorul 5

Sursă foto: Captură de ecran Youtube

S-au impus și restricții de trafic în zona Calea Rahovei

Oficialul a reamintit că imediat după producerea incidentului au fost mobilizate echipe ale Poliției și Jandarmeriei, fiind activat planul de intervenție în situații de urgență. Prioritățile au vizat izolarea perimetrului, protejarea locului exploziei și asigurarea accesului rapid pentru echipele de intervenție.

Brigada Rutieră a instituit restricții de trafic în zona Calea Rahovei și pe străzile din apropiere, iar populația a fost informată prin canale oficiale cu privire la necesitatea evitării zonei.

„Am acţionat în mod coordonat cu partenerii instituţionali, cu forţe suplimentare din cadrul structurilor de poliţie din Capitală, precum şi ale Jandarmeriei Române. Am încercat să identificăm locatarii din blocurile afectate în aşa fel încât să putem stabili inclusiv cei care nu erau la domiciliu”, a mai menționat reprezentantul Poliției Capitalei.

 

Cum ni se spurcă trenul vieții
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20
