Prefectul Capitalei convoacă Comitetul pentru Situații de Urgență. Blocul din Rahova rămâne sigilat

Andrei Nistor a informat că la ora 18.00 a convocat o nouă întrunire a Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă. La aceasta sunt așteptați și locatarii blocului din Rahova: „Am invitat şi locatarii scării unde s-a produs explozia, pentru a discuta direct cu ei şi pentru a le oferi cele mai recente informaţii”, anunţă prefectul Capitalei.

Prefectul a precizat că imobilul afectat rămâne sigilat în totalitate, însă locuitorilor din celelalte scări li se permite accesul în locuințe, sub escorta Poliției, pentru a-și recupera bunuri personale, menționând totodată convocarea Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență la ora 18.00, unde vor fi prezenți și locatarii scării unde a avut loc explozia pentru a primi informațiile actualizate.

Prefectul Capitalei a transmis că a fost prezent la fața locului împreună cu reprezentanți ai Inspectoratului de Stat în Construcții, Primăria București și o echipă de peste 10 experți, evaluând structura clădirii și riscurile pentru locatari,

Imobilul rămâne sigilat, iar accesul este permis doar locatarilor celorlalte scări.

„Tot blocul rămâne sigilat, însă locuitorii celorlalte scări pot intra, însoţiţi de Poliţie, pentru a-şi recupera bunuri personale din locuinţe”, a mai precizat prefectul Capitalei.

O explozie puternică a avut loc vineri, 17 octombrie, într-un bloc cu opt etaje din cartierul Rahova, Sectorul 5 al Capitalei, distrugând grav două niveluri ale imobilului și afectând în special apartamentele de colț de la etajele superioare. Incidentul s-a soldat cu trei victime decedate și 20 de persoane rănite, care au fost transportate de urgență la unități medicale cu traumatisme și arsuri. Deflagrația a produs pagube și blocului vecin, de pe fațadă desprinzându-se elemente de construcție.

Primăria Capitalei a facilitat cazarea temporară pentru aproape 100 de locatari în hoteluri, iar aproximativ 300 de persoane au beneficiat de consiliere psihologică. De asemenea, au fost emise acte de identitate pentru zeci de locatari ale căror documente se află în imobilul care nu poate fi accesat din cauza pericolului de prăbușire. Viceprimarul Stelian Bujduveanu a precizat că la linia telefonică special deschisă, 021.9524, au fost înregistrate 118 apeluri pentru informații și sprijin.