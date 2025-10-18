Miracolul exploziei din Rahova. O tânără de 28 de ani, salvată de sub dărâmături

O explozie devastatoare survenită vineri dimineață într-un imobil din cartierul Rahova s-a soldat cu trei victime, însă printre tragedie s-a consemnat și un caz uimitor de supraviețuire. O femeie de 28 de ani, aflată la etajul cinci, a fost găsită în viață sub o masă uriașă de beton și dărâmături. Echipele de intervenție au descris situația ei drept un miracol.

O femeie de 28 de ani, care locuia la unul dintre etajele superioare ale imobilului, a fost surprinsă de explozie în interiorul apartamentului său.

În urma deflagrației, planșeul s-a prăbușit sub ea, iar trupul i-a rămas blocat între bucăți de beton la etajul 5. Deși grav rănită și aflată în stare de șoc, aceasta a reușit să rămână conștientă și să solicite ajutor prin semne.

Imaginile în care tânăra, prinsă sub dărâmături și gesticulând disperat către echipele de intervenție, cerând ajutor, au generat un val puternic de reacții emoționale pe rețelele sociale.

Potrivit informațiilor furnizate ulterior de surse medicale pentru Mediafax, aceasta a fost eliberată din ruine și dusă la spital pentru evaluare. „A fost transportată la spital, dar a refuzat internarea și a plecat acasă!”, au precizat aceleași surse.

Specialiștii Institutului Național pentru Fizica Pământului au raportat că explozia a fost detectată de stațiile seismice din Ferentari și de la Observatorul Cuțitul de Argint, înregistrând o magnitudine de 1,2 Ml.

Comparativ, cutremurele percepute de populație în București depășesc în mod obișnuit trei grade, ceea ce confirmă sensibilitatea rețelei seismice capabile să capteze atât fenomene naturale, cât și evenimente generate de activitatea umană.

Chestorul Gheorghe Cristian a explicat sâmbătă seara că operațiunile de investigare sunt semnificativ afectate de starea critică a clădirii, care prezintă avarii structurale majore. „Ne aflăm în faza de cercetare la fața locului, cercetare la fața locului care apreciem că nu se va termina foarte curând”, a precizat acesta, menționând că se așteaptă evaluarea Inspectoratului de Stat în Construcții pentru a determina stabilitatea imobilului înainte de accesul în interior. În acest timp, autoritățile desfășoară activități dinamice, inclusiv audieri și identificări ale persoanelor implicate.

Oficialul a confirmat că ancheta se concentrează pe două piste principale în ceea ce privește cauza deflagrației: o defecțiune tehnică sau o eroare umană. „Echipamentele nu au funcționat poate în parametrii normali, poate a fost o culpă umană la mijloc, dar lucrurile astea sunt în dinamică”, a declarat chestorul, subliniind că stabilirea responsabilităților va necesita timp și o analiză aprofundată.

Ancheta este în plină desfășurare, iar autoritățile spun că prioritatea absolută este stabilirea cauzei exacte a exploziei și tragerea la răspundere a celor vinovați. În paralel, se iau măsuri pentru protecția locatarilor și pentru evaluarea riscurilor legate de structura afectată a clădirii.