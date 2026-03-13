O tânără sportivă din țară calcă pe urmele lui David Popovici. A reușit o performanță notabilă

Eliza Diamandescu a obținut, la doar câțiva ani după ce a început să înoate, peste 450 de medalii în competiții naționale și internaționale, cele mai multe fiind de aur. Performanțele sale au adus-o și în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, care promovează tineri cu rezultate remarcabile în diferite domenii.

Eliza Diamandescu a intrat pentru prima dată într-un bazin de înot la vârsta de șase ani, iar de atunci sportul a devenit o parte importantă a vieții sale.

Legitimată la Clubul Euro Swimming București și pregătită de antrenorul Andrei Rusen, ea a participat, în peste 11 ani de performanță, la peste 70 de competiții naționale și internaționale, unde a obținut peste 450 de medalii, zeci de recorduri municipale și naționale, precum și numeroase trofee pentru cele mai bune rezultate.

Un moment important al carierei sale a avut loc în 2022, la Campionatul Național de la Bacău, unde Eliza Diamandescu a câștigat 21 de medalii într-o singură competiție: 11 de aur, 6 de argint și 4 de bronz. În același concurs, ea a devenit campioană absolută a României la probele de 800 și 1500 de metri liber, dominând categoriile de juniori, tineret și seniori.

Tot în 2022, Eliza a stabilit șase recorduri naționale, iar rezultatele sale au atras atenția comunității sportive. Performanțele au dus la includerea sa în Lotul Olimpic de Juniori al României, unde a reprezentat țara la competiții internaționale importante.

La Multinations Youth Swimming Meet din Cipru, Eliza Diamandescu a câștigat patru medalii de aur și una de argint și a stabilit recordul competiției la proba de 400 de metri mixt. Tot atunci, ea a doborât două recorduri naționale la 400 și 800 de metri liber, unul dintre ele depășind un record vechi de 34 de ani.

Participările internaționale au continuat la Festivalul Olimpic al Tineretului European din Slovacia, unde, la doar 14 ani, Eliza s-a clasat printre primele șase sportive ale Europei la probele de 400 m mixt, 400 m liber și 800 m liber. Rezultatul a fost considerat promițător pentru un debut la un asemenea nivel.

În spatele acestor rezultate se află multă muncă și disciplină. Eliza se pregătește intens, cu 10-11 antrenamente pe săptămână, iar fiecare sesiune în bazin reprezintă un pas spre obiectivul care o motivează: participarea la Jocurile Olimpice și performanțe la cel mai înalt nivel european. Tânăra sportivă își ghidează parcursul după motto-ul „Întotdeauna să adormi cu un vis și să te trezești cu un scop”.