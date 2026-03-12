Sport

A murit Andrei Socaci. Fostul mare campion la haltere avea doar 59 de ani

A murit Andrei Socaci. Fostul mare campion la haltere avea doar 59 de aniFostul halterofil Andrei Socaci a murit. Sursa foto: colaj EVZ
Fostul mare halterofil român Andrei Socaci, vicecampion olimpic la Los Angeles 1984, a murit la 59 de ani, potrivit anunțului făcut de CS Dinamo. A obținut 27 de medalii la Campionatele Europene și Mondiale și a activat ca antrenor la clubul din “Ștefan cel Mare”.

Fostul mare halterofil român Andrei Socaci a murit

Fostul campion la haltere Andrei Socaci a murit la vârsta de 59 de ani, a anunțat, joi dimineață, clubul Clubul Sportiv Dinamo București.

O veste tristă pentru Dinamo și sportul românesc: fostul mare campion la haltere ANDREI SOCACI s-a stins din viață la numai 59 de ani”, a anunțat, pe Facebook, clubul alb-roșu.

Socaci a fost unul dintre cei mai valoroși sportivi ai României în haltere și a rămas în istoria competițiilor internaționale pentru performanțele sale remarcabile.

Cariera olimpică și începuturile în haltere

Născut pe 19 iunie 1966 în Sântimbru, județul Alba, Andrei Socaci a intrat în atenția lumii halterelor încă de tânăr. La numai 18 ani, el a cucerit medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 1984, primul și cel mai important trofeu din cariera sa competițională.

Această performanță a confirmat talentul său excepțional și a marcat începutul unei cariere pline de succese.

Andrei Socaci

Andrei Socaci, la începuturile carierei. Sursa foto: facebook

Andrei Socaci a murit. Succese în competițiile europene și mondiale

De-a lungul anilor, Socaci a continuat să obțină rezultate remarcabile la nivel internațional. La Campionatele Europene, a câștigat 15 medalii, dintre care patru de aur, cinci de argint și șase de bronz. La Campionatele Mondiale, el a urcat pe podium de 12 ori, obținând trei medalii de aur, trei de argint și șase de bronz.

Performanțele sale i-au adus titlul de maestru emerit al sportului, recunoaștere pentru întreaga sa contribuție în haltere.

Activitatea de antrenor și moștenirea sportivă

După încheierea carierei sportive, Andrei Socaci a rămas aproape de haltere, activând ca antrenor la CS Dinamo. În această calitate, el a descoperit și format mai multe generații de campioni, continuând tradiția clubului și influențând profund scena halterelor românești.

În cariera sa, Socaci a primit titlurile de Maestru al Sportului și Maestru Emerit al Sportului, distincții care reflectă excelența și dedicarea sa.

