O categorie de elevi se poate înscrie la liceu fără Evaluarea Națională. Calendarul simulărilor și examenelor din 2026

Elevii care au obținut rezultate deosebite la olimpiade și competiții internaționale ar putea intra la liceu fără să susțină Evaluarea Națională. Măsura apare într-un proiect lansat în consultare publică de Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

Documentul vizează aprobarea metodologiei de înscriere în clasa a IX-a pentru anul școlar 2026–2027. Elevii care au absolvit clasa a VIII-a și au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației și Cercetării vor putea fi admiși la liceu fără examen.

Aceeași regulă se aplică și elevilor care au obținut premiile I, II sau III ori medalii de aur, argint sau bronz la competiții internaționale recunoscute de minister.

Potrivit proiectului, elevii care îndeplinesc aceste condiții se pot înscrie în clasa a IX-a într-un singur județ. Admiterea se va face în funcție de lista care stabilește corespondența dintre specificul olimpiadei sau competiției internaționale și filiera, profilul ori specializarea liceului.

Lista respectivă va putea fi consultată de elevi și părinți înaintea procesului de înscriere.

Forma finală a metodologiei va fi stabilită după analiza propunerilor și observațiilor primite în perioada de consultare publică. Ulterior, documentul va fi discutat și în ședința Comisiei de Dialog Social de la nivelul Ministerului Educației și Cercetării.

Simularea Evaluării Naționale este unul dintre cele mai importante momente pentru elevii de clasa a VIII-a. Testarea reprezintă primul contact real cu condițiile examenului care le poate influența parcursul educațional.

În fiecare an, calendarul simulării este urmărit cu atenție de elevi, părinți și profesori. Acesta stabilește datele probelor scrise, momentul afișării rezultatelor și etapele importante ale procesului de evaluare.

Simularea este organizată de Ministerul Educației și Cercetării și are rolul de a-i familiariza pe elevi cu modul de desfășurare a examenului propriu-zis. În același timp, testarea îi ajută pe profesori și pe elevi să identifice eventualele lacune înaintea examenului final.

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat oficial organizarea simulării Evaluării Naționale în anul școlar 2025–2026. Testările sunt destinate elevilor de clasa a VIII-a și au rolul de a le oferi o imagine clară asupra nivelului lor de pregătire înaintea examenului din vară.

Potrivit calendarului stabilit prin ordin de ministru, simularea Evaluării Naționale 2026 va avea loc în perioada 16 – 18 martie 2026, când se vor desfășura probele scrise.

Elevii vor susține examene la următoarele discipline:

• Limba și literatura română – 16 martie 2026 • Matematică – 17 martie 2026 • Limba și literatura maternă – 18 martie 2026, pentru elevii care au studiat în limba minorităților naționale

Simularea reprezintă un pas important înaintea examenului oficial, deoarece elevii se obișnuiesc cu structura subiectelor, timpul de lucru și regulile din sala de examen. În același timp, rezultatele pot arăta capitolele la care mai este nevoie de pregătire înaintea examenului final.

Rezultatele la simularea Evaluării Naționale 2026 vor fi comunicate în data de 30 martie 2026. În această zi, elevii vor afla notele obținute la probele susținute, rezultatele fiind transmise prin unitățile de învățământ.

Calendarul Evaluării Naționale 2026

Calendarul examenului din acest an include mai multe etape importante pentru elevii de clasa a VIII-a.

• 8 – 12 iunie 2026: înscrierea la examen • 12 iunie 2026: încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a • 22 iunie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă • 24 iunie 2026: Matematică – probă scrisă • 26 iunie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă • 1 iulie 2026: afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00 și depunerea contestațiilor între orele 14:00 – 18:00 • 2 – 3 iulie 2026: continuarea depunerii contestațiilor și vizualizarea lucrărilor • 4 – 7 iulie 2026: soluționarea contestațiilor • 8 iulie 2026: afișarea rezultatelor finale

Programa pentru Evaluarea Națională 2026

Programa pentru Evaluarea Națională stabilește disciplinele și competențele care vor fi evaluate la examen. Elevii vor susține probe la Limba și literatura română, Matematică și Limba maternă, în cazul celor care studiază în limbile minorităților naționale.

Documentul indică temele care trebuie pregătite, tipurile de exerciții și nivelul de dificultate al subiectelor. Pentru elevi și profesori, programa reprezintă un instrument important în pregătirea pentru examen și în organizarea timpului de studiu.