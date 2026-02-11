Ministerul Educației a stabilit calendarul simulărilor pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat 2026

Ministerul Educației a anunțat publicarea programelor pentru simulările examenelor naționale din acest an, după ce Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare a făcut public calendarul oficial.

Simulările pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat sunt programate în luna martie 2026 și reprezintă una dintre cele mai importante etape de pregătire pentru elevii din clasele terminale de gimnaziu și liceu.

Aceste testări sunt organizate anual la nivel național, cu subiecte elaborate după modelul examenelor oficiale din vară, pentru a permite elevilor să se familiarizeze cu structura probelor și cu modul de evaluare. În același timp, simulările oferă profesorilor și autorităților educaționale o imagine clară asupra nivelului de pregătire al elevilor înaintea examenelor finale.

Potrivit anunțului Ministerului Educației, simularea Evaluării Naționale se va desfășura în perioada 16–18 martie 2026, iar simularea examenului de Bacalaureat va avea loc în perioada 23–26 martie 2026.

Elevii de clasa a VIII-a vor susține simulările la disciplinele prevăzute în structura examenului de Evaluare Națională. Probele scrise vor include limba și literatura română, matematica și limba și literatura maternă pentru elevii aparținând minorităților naționale care au studiat în limba maternă.

Simularea are rolul de a reproduce cât mai fidel condițiile examenului real, inclusiv durata probelor, tipul subiectelor și modul de corectare. Ministerul Educației consideră că aceste testări sunt esențiale pentru pregătirea elevilor, deoarece permit identificarea lacunelor în cunoștințe cu câteva luni înaintea examenului final.

Pentru elevii de clasa a VIII-a, Evaluarea Națională reprezintă primul examen important din parcursul educațional, iar rezultatele obținute influențează admiterea la liceu. Din acest motiv, simulările sunt considerate un exercițiu util atât pentru elevi, cât și pentru profesori.

În fiecare an, rezultatele simulărilor sunt analizate la nivelul școlilor și al inspectoratelor școlare pentru a identifica problemele frecvente și pentru a adapta metodele de pregătire.

Simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat va avea loc în perioada 23–26 martie 2026, conform calendarului publicat de Ministerul Educației.

Elevii de liceu vor susține probe la limba și literatura română, iar cei care au studiat într-o limbă a minorităților naționale vor susține și proba la limba și literatura maternă.

De asemenea, simularea va include disciplinele de profil și specializare: matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie și filosofie.

Structura simulării urmează modelul examenului de Bacalaureat, astfel încât elevii să poată experimenta condițiile reale ale probelor scrise. Ministerul Educației subliniază că simulările sunt organizate pentru toate filierele, profilurile și specializările liceale.

Pentru elevii de clasa a XII-a, aceste testări reprezintă un moment important de evaluare înaintea examenului final, care marchează încheierea studiilor liceale.

Simulările examenelor naționale nu sunt obligatorii pentru promovarea anului școlar, iar rezultatele nu sunt trecute automat în catalog. Totuși, ele pot fi utilizate pentru evaluarea progresului elevilor și pentru stabilirea unor măsuri de recuperare acolo unde este necesar.

Ministerul Educației organizează aceste simulări la nivel național tocmai pentru a oferi o imagine comparabilă asupra pregătirii elevilor din diferite regiuni ale țării.

În anii anteriori, rezultatele simulărilor au arătat diferențe semnificative între mediul urban și cel rural, dar și între diferite profiluri liceale. Din acest motiv, autoritățile educaționale consideră simulările un instrument util pentru planificarea intervențiilor pedagogice.

Pentru elevi, simulările reprezintă o ocazie de a se obișnui cu presiunea examenului și cu modul de organizare al probelor. Experiența acumulată în cadrul acestor testări poate reduce emoțiile din timpul examenelor oficiale.