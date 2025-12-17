Elevii intră în vacanța de iarnă. Calendarul cursurilor și examenelor din 2026

Vacanța de iarnă pentru elevii și profesorii din învățământul preuniversitar începe sâmbătă, 20 decembrie 2025, pentru o perioadă de 19 zile libere. Cursurile vor fi reluate joi, 8 ianuarie, odată cu debutul celui de-al treilea modul de învățare, potrivit Ministerului Educației.

Vacanța de Crăciun pentru elevii din învățământul preuniversitar începe sâmbătă, 20 decembrie 2025, imediat după încheierea celui de-al doilea modul de cursuri. Perioada de odihnă se va încheia miercuri, 7 ianuarie 2026, cuprinzând sărbătorile legale de Bobotează și Sfântul Ioan Botezătorul.

Cursurile celui de-al treilea modul vor începe joi, 8 ianuarie 2026, marcând reluarea programului normal de școală. Intervalul de desfășurare a cursurilor se va stabili de inspectoratele școlare județene și al municipiului București, în urma consultărilor cu elevii, părinții și cadrele didactice.

Cursurile anului școlar 2025-2026 vor fi organizate pe trei intervale: 8 ianuarie - 6, 13 sau 20 februarie 2026; 16, 23 februarie sau 2 martie - 3 aprilie 2026; și 15 aprilie - 19 iunie 2026. Durata exactă a fiecărui interval va fi stabilită de inspectoratele școlare județene și al municipiului București.

Vacanța mobilă de februarie 2026, cunoscută și ca „vacanța de schi”, se va desfășura între 9 februarie și 1 martie, pe tranșe județene: 9-15 februarie pentru Bistrița-Năsăud, Cluj și Timiș; 16-22 februarie pentru județele Bihor, Sălaj, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin, Vâlcea, Gorj, Olt, Dolj, Argeș, Brașov, Dâmbovița.

Și județele Teleorman, Prahova, Ilfov, București, Buzău, Ialomița, Călărași, Tulcea și Iași; 23 februarie - 1 martie pentru Satu Mare, Maramureș, Suceava, Botoșani, Alba, Sibiu, Mureș, Harghita, Covasna, Neamț, Bacău, Vrancea, Galați, Vaslui, Brăila, Constanța și Giurgiu.

Simularea Evaluării Naționale 2026 va avea loc între 16 și 18 martie, cu probe scrise la Limba și literatura română (16 martie), Matematică (17 martie) și Limba și literatura maternă (18 martie). Rezultatele vor fi comunicate pe 30 martie 2026.

Simularea examenului de Bacalaureat 2026 este programată între 23 și 26 martie: Limba și literatura română (23 martie), proba obligatorie a profilului (24 martie), proba la alegere a profilului și specializării (25 martie) și Limba și literatura maternă (26 martie). Rezultatele vor fi comunicate pe 3 aprilie 2026.