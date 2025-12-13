Inteligența artificială, noul ghid pentru părinți în educația copiilor. Studiu

Un studiu recent arată că tot mai mulți părinți se îndreaptă către inteligența artificială pentru a primi sfaturi și sprijin în luarea deciziilor importante. Potrivit lui Harry Gove, purtător de cuvânt al OnePoll, compania care a realizat cercetarea, tehnologia AI devine treptat un instrument valoros pentru părinți, ajutându-i să gestioneze situații dificile legate de creșterea copiilor.

Un număr tot mai mare de părinți moderni se arată deschiși la ideea de a folosi inteligența artificială pentru a-i sprijini în deciziile legate de creșterea copiilor. Conform studiului recent, aproximativ trei din zece părinți cu copii sub 18 ani au apelat deja la AI pentru a le oferi sfaturi micuților lor, în timp ce alți 33% au luat în calcul această opțiune.

Cel mai frecvent, părinții folosesc tehnologia pentru a-i ajuta pe copii cu temele școlare (45%) sau pentru a selecta activități și lecturi potrivite vârstei (39%).

Totodată, aproape 40% dintre respondenți ar recurge la instrumente precum Copilot sau ChatGPT pentru a discuta subiecte mai sensibile, de la bullying și probleme emoționale, până la subiecte despre relații.

Mai mult, 39% dintre părinții intervievați în studiu, care a inclus 5.000 de adulți, consideră că inteligența artificială poate fi utilă în explicarea unor teme complexe, cum ar fi schimbările climatice sau procesul de pubertate.

Harry Gove, purtător de cuvânt al companiei OnePoll, care a realizat studiul pentru 72Point, a comentat rolul inteligenței artificiale în viața părinților: „Inteligența artificială poate fi extrem de utilă pentru găsirea rapidă a răspunsurilor sau a soluțiilor la diverse probleme. Pentru părinții care se confruntă frecvent cu numeroase întrebări și provocări, aceasta poate fi o metodă rapidă și simplă de a obține ajutor.”

Cu toate acestea, Gove subliniază că tehnologia nu ar trebui să înlocuiască complet consilierea profesională: „Dependința de inteligența artificială ar trebui să se limiteze la cercetări preliminare. Este important ca părinții să consulte specialiști atunci când este necesar și să ceară sprijin prietenilor sau membrilor familiei”.

Potrivit raportului, doar 37% dintre părinții copiilor sub 18 ani care folosesc inteligența artificială nu au luat în considerare utilizarea acesteia pentru a-i ajuta în deciziile parentale sau pentru a solicita sfaturi.

Printre cei care au apelat la AI, au considerat-o utilă în organizarea activităților familiale: 38% și-au stabilit rutine pentru orele de culcare și sesiunile de studiu, iar 35% și-au planificat mesele și programe legate de nutriție.

În studiu se mai arată că 34% dintre respondenți folosesc IA pentru a urmări etapele de dezvoltare ale celor mici, în timp ce aproximativ o treime apelează la aceste tehnologii pentru a gestiona schimbările comportamentale. De asemenea, 29% dintre părinți recunosc că se folosesc de aplicații de inteligență artificială pentru a-i ajuta la bunăstarea emoțională a copiilor lor.

În ciuda adoptării tot mai largi a acestor tehnologii în mediul familial, părinții consideră că sistemul educațional rămâne în urmă: 27% dintre cei intervievați cred că școlile și grădinițele ar trebui să facă mai multe eforturi pentru integrarea IA în procesul de învățare.

Interesant este că implicarea copiilor în utilizarea AI rămâne modestă. Doar 29% dintre aceștia sunt curioși și activi în explorarea acestor instrumente, în timp ce 15% nu le folosesc deloc. În plus, 13% dintre copii le folosesc, dar fără a adresa întrebări sau a căuta să aprofundeze informațiile oferite.

Harry Gove, reprezentantul companiei OnePoll, subliniază că tranziția către o lume digitală implică provocări importante: „Lumea se schimbă rapid, însă mai există multe de făcut, atât în ceea ce privește acceptarea AI, cât și în modul în care aceasta poate sprijini familiile.”

De asemenea, expertul recomandă multă prudență părinților care folosesc IA, mai ales pentru probleme legate de creșterea copiilor: „De câte ori folosiți inteligența artificială, verificați sursa informațiilor și, pe cât posibil, consultați și alte surse de încredere pentru a compara datele primite”, a concluzionat expertul, potrivit Express.