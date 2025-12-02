Când se vor vira alocațiile în luna decembrie. Programul complet al plăților

Ziua Națională a modificat calendarul pentru plata pensiilor, ceea ce a generat confuzie și în rândul părinților care așteaptă alocațiile lunare. Totuși, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială confirmă că, pentru decembrie 2025, transferurile către cei care folosesc conturi bancare se vor realiza exact la data stabilită în mod obișnuit.

Deși începutul lunii a adus ajustări în programul național de plăți, instituția responsabilă cu distribuirea alocațiilor anunță că transferurile pentru luna decembrie nu vor suferi modificări.

Părinții pot verifica situația banilor începând cu 8 decembrie 2025, aceasta fiind data oficială din calendarul lunar.

La nivelul țării, aproape 3,8 milioane de minori primesc lunar alocația acordată de stat, iar data de 8 este, în mod normal, cea în care sumele ajung în conturile beneficiarilor.

Agenția precizează că viramentele pentru cei care au optat pentru plata în cont bancar se vor procesa pe 8 decembrie, data căzând într-o zi lucrătoare, luni, ceea ce înseamnă că operațiunile se vor desfășura fără decalaje.

Pentru familiile care primesc banii prin mandat poștal, distribuirea începe după ce se finalizează transferurile bancare, conform procedurii obișnuite.

În ceea ce privește valorile alocațiilor:

copiii sub doi ani primesc 719 lei lunar,

cei peste doi ani primesc 292 lei lunar,

plățile se acordă tuturor minorilor până la 18 ani.

Există situații particulare pentru copiii care au dizabilități, aceștia beneficiind de 719 lei pe lună până la vârsta de trei ani, iar plata sumei poate continua și după împlinirea acestei vârste, în funcție de încadrările oficiale de handicap.

România are, în prezent, în jur de 3,8 milioane de minori, toți eligibili pentru plata alocațiilor.

Numărul copiilor a înregistrat o tendință descendentă în ultimii ani, iar autoritățile încearcă să găsească soluții pentru creșterea natalității.

În mod obișnuit, sumele devin vizibile în conturile beneficiarilor în jurul orei 14:00 în ziua transferului. Totuși, momentul exact poate varia în funcție de banca la care este deschis contul.