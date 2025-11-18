Bonus de iarnă pentru pensionari. Cum pot primi 575 de lei în plus

O parte dintre pensionarii din România vor primi în luna decembrie un sprijin financiar suplimentar din partea statului, suma fiind destinată celor cu pensii mai mici și considerată o măsură de protecție socială în preajma sărbătorilor de iarnă. Anunțul a fost făcut de Ministerul Muncii.

Potrivit anunțurilor oficiale, primele plăți vor fi acordate în două etape: 400 de lei în decembrie, reprezentând a doua tranșă a unui ajutor total de 800 de lei prevăzut pentru acest an, pentru aproximativ 2,75 milioane de seniori cu pensii lunare de maximum 2.574 de lei. Banii vor fi virați fie prin Poșta Română, odată cu pensia, fie pe card, în data de 12 decembrie.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a spus că această sumă, deși modestă, oferă un sprijin real pentru seniorii vulnerabili în fața scumpirilor.

Cei care au pensii mai mari de 2.574 de lei nu vor beneficia de aceste plăți suplimentare, statul concentrându-se asupra pensionarilor cu venituri reduse. În plus, persoanele eligibile mai pot primi și vouchere de energie de 50 de lei lunar, pentru plata facturilor de electricitate, oferite doar la cerere și virați la începutul lunii pentru luna precedentă.

Condițiile de eligibilitate pentru aceste vouchere includ pensia sau veniturile de până la 1.950 de lei pentru persoanele singure și de până la 1.780 de lei pentru membrii unei gospodării mai mari. Voucherele pot fi transmise atât electronic, cât și în format fizic.

De asemenea, în decembrie va fi acordată a doua tranșă de 125 de lei pe cardurile de alimente, conform declarațiilor ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, însă data exactă a viramentului nu a fost încă stabilită.

Beneficiarii includ pensionarii de cel puțin 65 de ani care primesc indemnizația socială, copiii și adulții cu handicap grav, accentuat sau mediu cu venituri lunare de maximum 2.000 de lei, precum și familiile sau persoanele singure care beneficiază de venitul minim de incluziune.

Pentru plata pensiilor în decembrie, Ziua Națională a României, care cade pe 1 decembrie, va influența calendarul, astfel încât primii beneficiari care primesc pensia prin Poșta Română vor încasea banii începând cu 2 decembrie, iar pensionarii care primesc pensia pe card vor fi virați în 12 decembrie.