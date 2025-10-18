Evz.ro. Starea victimelor exploziei din Rahova, prefectul a convocat Comitetul pentru Situații de Urgență

Evz.ro vă prezinte principalele evenimente ale zilei de sâmbătă, 18 octombrie. Marile discuții sunt legate de tragedia petrecută, ieri în Rahova. Prefectul Capitalei a convocat Comitetul pentru Situații de Urgență. Blocul din Rahova rămâne sigilat. Andrei Nistor a informat că la ora 18.00 a convocat o nouă întrunire a Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă. La aceasta sunt așteptați și locatarii blocului din Rahova: „Am invitat şi locatarii scării unde s-a produs explozia, pentru a discuta direct cu ei şi pentru a le oferi cele mai recente informaţii”.

A murit fondatoarea programului Erasmus. Cine era Sofia Corradi. Cunoscută în întreaga Europă drept „mama programului Erasmus”, a încetat din viață noaptea trecută, la Roma. Profesoară de științele educației la Universitatea Roma Tre, Corradi a fost cea care a pus bazele inițiativei care le-a schimbat destinul academic și profesional a milioane de tineri europeni.

Explozia din Rahova. Care este starea pacienților internați la spitalele din București. Mașinile din zonă, mutate urgent. Ministerul Sănătății a făcut publice detalii despre starea de sănătate a victimelor exploziei din Sectorul 5.

Primarul din Sinaia, vizat într-un dosar de luare de mită, își va relua funcția. Primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea, care în ultimele luni a fost suspendat din funcție și a efectuat arest preventiv într-un dosar de corupție, a anunțat că își va relua atribuțiile de primar. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Oprea a afirmat că orașul are nevoie de „oameni care muncesc, nu de cei care fac calcule politice pe spatele comunității.

Cel mai vechi teatru din România. Cum arată în prezent. Cel mai vechi teatru din România. Teatrul„Mihai Eminescu” din Oravița, inaugurat pe 5 octombrie 1817, este recunoscut ca fiind cel mai vechi teatru din România. Construit în stil baroc vienez, după planurile arhitectului macedo-român Ion Niuni, clădirea reprezenta o copie fidelă a Burgtheater-ului din Viena.

Pianistul Mircea Tiberian, găsit fără suflare în camera de hotel din Galați. Mircea Tiberian, renumitul pianist și compozitor de jazz, a murit sâmbătă dimineață la Galați, fiind găsit fără suflare în camera sa de hotel după ce, cu o seară înainte, susținuse un concert împreună cu „Nicolas Simion Quartet”.

După CNP, românii vor avea și Codul Personal de Sănătate. România pregătește introducerea Codului Personal de Sănătate (CPS), un identificator digital distinct de CNP, destinat exclusiv sistemului medical. Proiectul face parte din modernizarea platformei informatice a asigurărilor de sănătate și urmărește un acces mai simplu și sigur la dosarul medical electronic al fiecărui cetățean.

Cele mai bune hoteluri din lume în 2025. Pentru prima dată, echipa World's 50 Best s-a orientat și spre sectorul hotelier, lansând o listă cu cele mai bune 50 de hoteluri din lume. De la gastronomie la servicii impecabile și facilități remarcabile, aceste hoteluri reușesc să creeze amintiri de neuitat și să transforme șederea într-un adevărat răsfăț, scrie Annie McNamee, jurnalistă specializată cultură și călătorii.