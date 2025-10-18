Pianistul Mircea Tiberian, găsit fără suflare în camera de hotel din Galați

Mircea Tiberian, renumitul pianist și compozitor de jazz, a murit sâmbătă dimineață la Galați, fiind găsit fără suflare în camera sa de hotel după ce, cu o seară înainte, susținuse un concert împreună cu „Nicolas Simion Quartet”, potrivit Pro Lider FM.

Mircea Tiberian a fost găsit fără suflare în camera sa de hotel sâmbătă dimineață. Vineri seară, pianistul a susținut un concert la Jazz Society Club din Galați. Potrivit colegilor săi, artistul nu coborâse la micul dejun, iar unul dintre membrii trupei a mers să verifice situația când a descoperit tragedia.

Artistul, în vârstă de 70 de ani, era cunoscut cu afecțiuni cardiace și se afla sub tratament. Echipajul SMURD sosit la fața locului a efectuat manevre de resuscitare, însă acestea nu au avut rezultat, medicii fiind nevoiți să constate decesul.

Colegii din lumea muzicală au reacționat, exprimându-și durerea pentru pierderea unui reper al jazz-ului românesc. Compozitorul Ionel Tudor a transmis pe Facebook: „Am rămas fără cuvinte… Ce imensă pierdere!... Dumnezeu să te odihnească în pace și lumină”.

Mircea Tiberian a fost unul dintre cei mai importanți pianiști și profesori de jazz din România. Activitatea sa a acoperit numeroase colaborări internaționale și proiecte educaționale. Născut în Cluj în 1955 și crescut în Sibiu, Tiberian a debutat în 1974 la Festivalul Internațional de Jazz, marcând începutul unei cariere impresionante în muzica din România.

Pe parcursul carierei sale, Mircea Tiberian a urcat pe scenă alături de artiști de renume internațional, precum Larry Coryell, Tomasz Stanko, Herb Robertson, John Betsch și Nicholas Simion, dar și alături de muzicieni români de excepție ca Johnny Răducanu, Anca Parghel sau Dan Mândrilă. În calitate de pianist și compozitor, a explorat diverse genuri, de la jazz clasic la improvizație și New-Music.

Artistul a primit numeroase premii prestigioase, inclusiv Premiul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România (1990, 1996, 2000, 2003), Premiul Muzicianul Român al Anului (2003, 2007, 2008) și Bursa Enescu – Brâncuși, oferită de Institutul Cultural Român în 2006. Mircea Tiberian a fost fondatorul și coordonatorul secției de jazz a Universității de Muzică din București.