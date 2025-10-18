Social

Plâng chitarele. A murit una din legendele formaţiei ,,Noroc”

Plâng chitarele. A murit una din legendele formaţiei ,,Noroc”Alexandru Cazacu/ Sursa foto: captură
Republica Moldova. Renumitul chitarist al formației „Noroc”, Alexandru Cazacu, supranumit “chitaristul de aur”, a murit vineri la vârsta de 75 de ani.

Reprezentanții Ministerului Culturii au transmis condoleanțe familiei îndoliate, colegilor și tuturor celor care l-au admirat și l-au prețuit pe Alexandru Cazacu, subliniind că a fost „chitaristul care a scris, prin sunetele sale, o parte din istoria de aur a muzicii moldovenești”.

Fanii artistului vor putea să-şi ia rămas bun la Biserica Teodora de la Sihla, pe 19 Octombrie de la ora 17:00. Apoi luni, de la ora 10:00 până la 12:00 , la Palatul Național „Nicolae Sulac”

Alexandru Cazacu va fi înmormântat luni, la Cimirtirul Central de pe strada Alexei Mateevici din Chişinău.

Chitaristul celei mai tari trupe din Moldova anilor '70-'80

Alexandru Cazacu s-a născut pe 7 noiembrie 1949, în satul Acui, raionul Cantemir. A învăţat la școala de muzică din sat, apoi la școala „Eugen Coca” și la colegiul „Ștefan Neaga”, unde a studiat baianul, un instrument asemănător acordeonului.

În 1967 a câștigat locul I la un concurs republican pentru baianiști. Cu banii primiți ca premiu și-a cumpărat prima chitară .

Urmează Conservatorul din Chişinău. În acea perioadă a fost invitat de regretatul Mihai Dolgan în formaţia „Noroc”, cea mai tare trupă din Moldova anilor '70-'80. Din 1969 până în 1980, Alexandru Cazacu a fost chitaristul solo al trupei.

De-a lungul carierei, a colaborat cu numeroși artiști cunoscuți din spațiul ex-sovietic și din România, printre ei Iurie Antonov, Sofia Rotaru, formațiile „Vesiolîie rebeata”, „Mondial” și „Phoenix”.

După o perioadă petrecută peste hotare, în anii ’90 s-a întors la Chișinău și a lucrat la Palatul Republicii ca regizor de sunet. În 2008, împreună cu fratele său, a lansat albumul „Remember”, care adună piese interpretate de-a lungul anilor în cadrul formației „Noroc”. O perioadă a cântat alături de fiul său în formaţia „Dor”. Alexandru Cazacu a primit, în 2009, titlul onorific de „Artist al Poporului”.

Condoleanţe de la autorităţi

Anunţul despre moartea lui Alexandru Cazacu a fost făcut de Sergiu Prodan, ministrul Culturii. „Prin dispariția sa, cultura muzicală a Republicii Moldova pierde un artist de mare talent și rafinament, un om care și-a dăruit întreaga viață scenei și publicului. O legendă a Norocului”, a declarat ministrul Sergiu Prodan.

Maia Sandu, a venit cu un mesaj de condoleanțe, după decesul maestrului Alexandru Cazacu.

„Cu profundă tristețe am aflat despre trecerea la cele veșnice a maestrului Alexandru Cazacu, chitarist ce a marcat istoria formației „Noroc” și a muzicii ușoare din Republica Moldova.

Sunetul chitarei sale a răsunat în inimile a mii de oameni, a adus bucurie și emoție pe scenele din țară și de peste hotare, și a lăsat o amprentă de neuitat asupra culturii noastre. Transmit sincere condoleanțe familiei, colegilor și tuturor celor care l-au admirat și prețuit”, a scris Maia Sandu.

Proiecte speciale