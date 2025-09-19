Republica Moldova, România și Ucraina propun cultura Cucuteni–Tripolia pentru Lista Patrimoniului Mondial UNESCO

Republica Moldova, România și Ucraina au lansat, la Chișinău, un demers comun pentru includerea complexului cultural Precucuteni – Ariușd – Cucuteni – Tripolia în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Inițiativa a fost oficializată pe 18 septembrie, prin semnarea unui Memorandum de Înțelegere de către reprezentanții celor trei guverne. Lucru care s-a produs în cadrul unei conferințe internaționale organizate cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului.

Această civilizație preistorică, care a existat acum peste 7.000 de ani pe teritoriul de astăzi al celor trei țări, este considerată prima mare civilizație a Europei. Ea este renumită pentru așezările uriașe (mega-situri). De asemenea pentru ceramica pictată de o frumusețe unică și pentru tehnologiile avansate utilizate la acea vreme.

Ministrul Culturii al Republicii Moldova, Sergiu Prodan, a subliniat importanța acestei inițiative comune.

„S-a vorbit atât de mult despre necesitatea inițierii acestui dosar, încât ne-am spus, la un moment dat, de ce să nu o facem? Inițierea acestui dosar comun vorbește despre o determinare a celor trei țări de a avea un parcurs și un viitor comun european, în pace, în respect reciproc și în demnitate. Această civilizație a fost una foarte pașnică, iar noi, prin acest gest, reafirmăm viața”, a declarat oficialul.

La rândul său, ministrul Culturii al României, Demeter András István, a afirmat că Bucureștiul va sprijini necondiționat acest proces.

„Cultura Cucuteni-Tripolia reprezintă una din cele mai însemnate manifestări ale civilizației europene vechi. Faptul că ne-am reunit pentru a pune bazele unei colaborări pentru promovarea și protejarea acestei importante moșteniri vorbește despre rolul esențial al patrimoniului în afirmarea identității noastre. România este și va rămâne un susținător puternic al acestui proces”, a declarat oficialul român.

Din partea Ucrainei, ministra interimară a Culturii, Tetiana Berezhna, a transmis un mesaj video în care a accentuat că protejarea patrimoniului are un rol crucial mai ales în contextul războiului.

„Patrimoniul nu este doar despre trecut, ci și despre formarea viitorului nostru. Lucrând împreună, construim poduri peste frontiere”, a punctat oficiala.

Memorandumul semnat la Chișinău prevede crearea unor grupuri de lucru formate din experți ai celor trei state, care vor elabora dosarul de nominalizare pentru UNESCO. Obiectivul este ca valoarea universală excepțională a culturii Cucuteni–Tripolia să fie recunoscută oficial și protejată pentru generațiile viitoare.

Civilizația Cucuteni–Tripolia, una dintre cele mai importante ale Europei preistorice. A existat între aproximativ 5.400 și 2.700 î.Hr., pe teritoriul actual al României, Republicii Moldova și Ucrainei. Ea s-a remarcat prin așezări de mari dimensiuni, ceramică pictată cu motive geometrice unice. De asemenea practici agricole avansate și structuri sociale complexe, fiind considerată una dintre cele mai evoluate societăți neolitice.

În prezent, Republica Moldova are mai multe elemente înscrise pe Lista Patrimoniului Cultural Imaterial UNESCO: Colindatul de ceată bărbătească (2013), Tehnici tradiționale de realizare a scoarțelor (împreună cu România, 2016), Practici culturale asociate zilei de 1 Martie - Mărțișorul (2017) și Arta cămășii cu altiță – element de identitate culturală în România și Republica Moldova (2022). Totodată, este în lucru dosarul pentru includerea sitului arheologic Orheiul Vechi în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.