Noul Parlament al Republicii Moldova se întrunește pe 22 octombrie. Maia Sandu a semnat decretul de convocare

Republica Moldova. Ședința de constituire a noului Parlament al Republicii Moldova va avea loc marți, 22 octombrie 2025, începând cu ora 10:00. Decretul de convocare a fost semnat de președinta Maia Sandu pe data de 17 octombrie.

Potrivit documentului, deputații aleși urmează să constituie organele de conducere și de lucru ale Legislativului, inclusiv Biroul permanent și comisiile parlamentare, și să inițieze procedurile pentru învestirea unui nou Guvern.

Convocarea are loc la mai puțin de o lună după alegerile parlamentare anticipate din 28 septembrie, în urma cărora componența politică a Legislativului s-a schimbat semnificativ.

Conform articolului 2 din Regulamentul Parlamentului, prima ședință este condusă de decanul de vârstă al Legislativului, până la alegerea noului președinte al Parlamentului. În acest an, această responsabilitate îi revine fostului președinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, care la vârsta de 84 de ani revine temporar în prim-planul vieții politice.

Curtea Constituțională a validat, pe 16 octombrie, rezultatele alegerilor parlamentare și mandatele celor 101 deputați aleși. Magistrații au confirmat legalitatea procesului electoral și au constatat că votul s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Constituției și ale Codului electoral. Potrivit datelor finale, rata de participare a fost de 52,24%, ceea ce demonstrează un interes sporit al cetățenilor pentru alegerile anticipate.

Cinci concurenți electorali au depășit pragul de reprezentare:

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 55 de mandate;

Blocul Electoral Patriotic (BEP) – 26 de mandate;

Blocul „Alternativa” (BeA) – 8 mandate;

Partidul Nostru (PN) – 6 mandate;

Partidul „Democrația Acasă” (PPDA) – 6 mandate.

După constituirea Parlamentului, urmează rundele de consultări între fracțiuni pentru formarea majorității parlamentare și desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru.

Amintim că președintele Parlamentului, Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, a anunțat pe 14 octombrie, pe rețelele de socializare, că Alexandru Munteanu – economist, profesor universitar și om de afaceri cu o carieră de peste 25 de ani în domeniul investițiilor internaționale – va fi propus de PAS pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, după validarea mandatelor de deputat de către Curtea Constituțională și convocarea ședinței de constituire a noului Parlament de către președinta Maia Sandu.

Amintim că președinta Maia Sandu a confirmat că dânsa l-a contactat pe Alexandru Munteanu, după ce a analizat mai multe opțiuni pentru șefia Guvernului. Șefa statului a menționat că îl cunoaște pe Alexandru Munteanu încă din anii ’90, când acesta activa la Banca Națională a Moldovei și, ulterior, la Banca Mondială.

Maia Sandu a menționat că Alexandru Munteanu este un om cu experiență managerială, care împărtășește valorile noastre, se pricepe la economie și, totodată, „este omul potrivit” pentru a conduce echipa guvernamentală în următorii ani.