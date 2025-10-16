Cum a ajuns Alexandru Munteanu candidat la şefia Guvernului

Republica Moldova. Preşedinta Maia Sandu l-a contactat personal pe Alexandru Munteanu şi l-a convins la telefon să accepte funcţia de prim-ministru.

Dezvăluirea a fost făcută chiar de şefa statului în cadrul unei emisiuni de la Realitatea Moldova. Maia Sandu a declarat că l-a contactat personal pe Alexandru Munteanu pentru a-l convinge să accepte funcția de prim-ministru.

Maia Sandu l-a contactat pe Alexandru Munteanu după ce Dorin Recean a refuzat un nou mandat de premier. Preşedinta a spus că a purtat mai multe discuţii cu Alexandru Munteanu până şi-a dat acordul.

„L-am sunat. După mai multe discuții, el și-a dat acordul. Și trebuie să vă spun că eu, personal, îl cunosc din anii 1990. Și la BNM, și la Banca Mondială, am urmărit traiectoria lui profesională. Are experiență managerială.

Este un om care împărtășește valorile noastre. Este un om care se pricepe la economie, care are și experiență de viață, nu doar experiență profesională. Pentru că, foarte des, este cel mai complicat moment.

Unde să găsești un om care are capacitate managerială serioasă? E cea mai complicată funcție în stat, funcția de prim-ministru, pentru că ai de administrat foarte multe instituții, foarte multe domenii”, a declarat Maia Sandu.

Înainte de a face propunerea, Maia Sandu spune că a discutat cu unii membri PAS și s-a ajuns la concluzia că este nevoie de un economist în fruntea Guvernului.

În cadrul unei emisiuni de joi seara la PRO TV Chişinău, Alexandru Munteanu a oferit detalii despre discuţiile cu Maia Sandu.

„Era o seară frumoasă, stăteam cu soția și a sunat telefonul. (...) Am vorbit cu doamna președintă despre Codruț, despre cățelul meu Cooper, așa a început discuția. După care am avut două nopți nedormite. Eram cu planuri de vacanță, universități și m-am trezit brusc cu o mare responsabilitate”, a povestit acesta la ProTV.

Candidatul propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, este menționat într-o investigație RISE Moldova care arată că acesta și-a administrat o parte din afaceri printr-un avocat cipriot aflat sub sancțiuni internaționale după invazia Rusiei în Ucraina.

„Sunt gata să răspund pentru fiecare investiție adusă, companie deschisă și decizie luată”, a replicat Munteanu.

Documentele confidențiale analizate de jurnaliștii RISE, provenite de la furnizori de companii offshore, indică faptul că Munteanu figurează în cinci firme înregistrate în Insulele Virgine Britanice (BVI), un cunoscut paradis fiscal. Toate aceste companii ar fi fost gestionate de același avocat cipriot, care a oferit servicii financiare și oligarhului rus Alisher Usmanov, apropiat al Kremlinului, pentru a-și proteja averea de sancțiunile occidentale.

Munteanu a menționat că a renunțat la serviciile firmei cipriote imediat ce aceasta a apărut în lista sancțiunilor internaționale și că a închis toate companiile din jurisdicțiile speciale în jurul anului 2019.