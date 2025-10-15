Dorin Recean, la ultima ședință de Guvern: „Republica Moldova a demonstrat că este o țară europeană” Video

Republica Moldova. Premierul Dorin Recean este convins că omul de afaceri Alexandru Munteanu, propus de PAS la șefia Guvernului, va aduce „un nou suflu” în executiv și că experiența candidatului va impulsiona reforma justiției și dezvoltarea securității. Dorin Recean spune că Alexandru Munteanu i-a fost profesor la facultate și că are un potențial mare în „a crește oameni”.

„Îl cunosc pe domnul Munteanu de la facultate, mi-a fost profesor în anul 1991. Apropo, el este cel care m-a convins să merg la electrofizică, eu vroiam să fac mecanică, iar el, la un moment dat, zice: Dorin, lumea se mișcă de la atomi spre biți. Dincolo de faptul că domnul Munteanu are o experiență extraordinară de a încuraja și de a crește studenți, experiența lui profesională, experiența lui de a crește oameni, experiența lui de a fi economist, întreprinzător, investitor, va aduce exact acel suflu nou în guvern și în societate, de care avem nevoie ca să dezvoltăm economia. Iarăși, experiența lui este foarte bună și pentru cele două aspecte, care au trebuit să le rezolvăm în această perioadă, este securitatea și reforma justiției, pe care se dezvoltă o economie bună. Așa că am încredere că de aici încolo ne mișcăm în direcția corectă”, a declarat Dorin Recean în cadrul ultimei ședințe a Guvernului pe care îl conduce.

„Vreau să vă mulțumesc pentru implicare, dedicație, pentru faptul că ați fost expuși în permanență scrutinizării publice, din partea societății, presei, societății civile. Fiecare dintre voi a contribuit la consolidarea statului și la apropierea de Uniunea Europeană”, a spus premierul.

În discursul său, Dorin Recean și-a exprimat încrederea în candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, amintind că îl cunoaște încă din perioada studenției.

La finalul ședinței, Dorin Recean a fost aplaudat de membrii Cabinetului. Într-un discurs de încheiere emoționant, premierul a subliniat importanța muncii funcționarilor publici și a echipei sale, care au contribuit la realizarea proiectelor de integrare europeană și la modernizarea Republicii Moldova.

„Vreau să aduc cuvinte de apreciere pentru funcționarii publici, pentru că au muncit foarte mult. Dincolo de agenda normală, am avut agenda de integrare europeană și numeroase proiecte care au îmbunătățit viața cetățenilor. Am reușit să fim o societate unită, concentrată pe demnitate, independență și pe ideea că Republica Moldova este o țară europeană. Le mulțumesc tuturor”, a spus Dorin Recean.

Potrivit legislației, Executivul rămâne în funcție cu atribuții limitate, în regim de interimat, până la învestirea noului Cabinet. Guvernul interimar poate gestiona doar treburile curente și nu are dreptul să promoveze inițiative legislative, să efectueze numiri în funcții de rang înalt sau să semneze contracte majore, cu excepția celor strict necesare.

Antreprenorul Vasile Tofan, unul dintre cei mai vehiculați candidați la funcția de prim-ministru după retragerea lui Dorin Recean, a reacționat la propunerea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru această funcție, exprimându-și susținerea pentru Alexandru Munteanu. Tofan afirmă că Munteanu „are experiența profesională, energia și înțelepciunea de viață pentru a fi un premier remarcabil”.

„Nu are de demonstrat nimănui nimic, nu trebuie să se gândească la următorul pas în carieră, are confortul financiar deplin pentru a se putea focusa pe prioritatea numărul unu – cum construim o economie competitivă. Chiar cu riscul de a fi nepopular, pentru că reformele necesare o cer. Am încrederea că va avea curajul să spună lucrurilor pe nume și să atace frontal marile provocări: demografie, forță de muncă, acces la capital, reglementare, reformă administrativă, educație, energie, stres climatic – lista e lungă”, a scris Vasile Tofan, miercuri, 15 octombrie, pe pagina sa de Facebook.

Antreprenorul, partener într-un fond internațional de investiții, a menționat că îl cunoaște personal pe Munteanu și îl consideră „un lider cu viziune, disciplină și capacitatea de a construi instituții solide”.

În același mesaj, Tofan a amintit că Alexandru Munteanu a lucrat anterior la fondul de investiții „Horizon Capital”, unde „a pus bazele unor proiecte industriale de succes” și a condus transformarea fabricii de sticlă Glass Container Company dintr-o uzină abandonată într-una dintre cele mai moderne din Europa Centrală și de Est.

„În 1995, WNISEF, un fond al Guvernului american, astăzi UMAEF, a creat de la zero, pe ruinele fostei uzine Agromasina, una dintre cele mai moderne fabrici de sticlă din Europa Centrală și de Est – Glass Container Company. Alexandru a fost campionul acelui proiect, de la începuturi până în 2008, reușind să depășească o succesiune de crize: cea rusească din 1998, embargoul din 2006, implozia financiară din 2008. Am încrederea că, în calitate de prim-ministru, domnul Munteanu va face exact asta. Va construi, va atrage capital, va promova exporturi. Va avea însă nevoie și de sprijinul nostru, al tuturor”, a punctat Vasile Tofan.

În aceeași postare, Tofan a explicat și de ce a refuzat să conducă Guvernul Republicii Moldova, chiar dacă, spune el, „ar fi fost un enorm privilegiu să-mi servesc țara în serviciul public”.

Potrivit antreprenorului, motivul principal a fost responsabilitatea față de companiile pe care le administrează.

„Nu pot lăsa baltă 22 de companii și o echipă de peste 51.000 de oameni, plecând peste noapte, fără un minim de tranziție, de la munca de 15 ani”, a scris acesta.

După anunțul oficial, Alexandru Munteanu a reacționat pe rețelele sociale, respingând informațiile apărute în presă potrivit cărora ar fi avut legături cu politicianul Marian Lupu sau că ar fi implicat în nereguli financiare.

El a explicat că figurarea sa în baza de date Pandora Papers din 2021 se referă la două companii offshore înregistrate în Insulele Virgine Britanice, „înființate și operate legal, în conformitate cu normele internaționale”.

În data de 14 octombrie, președintele PAS, Igor Grosu, a anunțat că îl va propune pe omul de afaceri și economistul Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova.

Anunțul a fost făcut după ce, cu o zi înainte, Dorin Recean a declarat că pleacă din politică odată cu expirarea mandatului actual al Guvernului. Recean va refuza și fotoliul de deputat, preferând să revină la afaceri. Totodată, premierul a subliniat că următorul Executiv ar trebui să se concentreze pe creșterea economică a țării.

Alexandru Munteanu, născut la 20 ianuarie 1964, la Chișinău, este fondatorul companiei 4i Capital Partners și președintele Alianței Franceze din Republica Moldova, pe care o conduce de peste trei decenii.

A activat anterior la Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Științe, apoi ca lector conferențiar la Universitatea Tehnică a Moldovei, unde a predat disciplina Bazele Teoretice ale Electrotehnicii.

În perioada consolidării instituțiilor financiare naționale, a deținut funcții de conducere la Banca Națională a Moldovei, inclusiv cea de șef al Secției Operațiuni Valutare și director adjunct al Departamentului Relații Externe.

După studii postuniversitare la Columbia University din New York, Munteanu a lucrat la Banca Mondială în Washington D.C., iar ulterior a activat în mediul privat, în Moldova, Ucraina și alte state din Europa de Est.

Din 2007 a condus Departamentul de Investiții Directe al Dragon Capital (Ucraina), iar din 2016 este fondator al 4i Capital Partners. În 2006, a fost decorat de statul francez cu titlul de Cavaler al Legiunii de Onoare (Légion d’Honneur).