Alexandru Munteanu, candidat pentru funcţia de premier în Republica Moldova

Republica Moldova. După refuzul omului de afaceri Vasile Tofan de a ocupa funcţia de premier, Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), care a obţinut o nouă majoritate parlamentară după scrutinul din 28 septembrie a identificat un nou candidat pentru funcţia de prim-ministru.

Este vorba de omul de afaceri Alexandru Munteanu. Candidatura sa a fost confirmată public de către preşedintele PAS, Igor Grosu.

Candidatura lui Alexandru Munteanu a fost pusă în discuţie marţi, 14 octombrie, la o ședință a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).

Ulterior, Igor Grosu a scris pe Facebook că PAS va aștepta validarea mandatelor de deputat de către CC și convocarea ședinței Parlamentului de către Președinta Sandu, iar după constituirea fracțiunilor parlamentare, vor merge la şefa statului cu candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru.

Din postarea lui Grosu, reiese că Munteanu a acceptat oferta. "Moldova are nevoie de cât mai mulți oameni bine pregătiți, cu experiență economică vastă, care să conducă efortul de aderare la UE și dezvoltare economică. Îi mulțumim domnului Munteanu, cu o carieră impresionantă, că a ales să se implice când țara are nevoie", a scris Igor Grosu.

Alexandru Munteanu are 61 de ani şi este stabilit cu traiul în Ucraina de mai bine de 20 de ani. Alexandru Munteanu este unul dintre fondatorii Camerei de Comerț Americane din Moldova (AmCham Moldova), președinte-fondator al Alianței Franceze din Moldova (de peste 25 de ani), dar și copreședinte al Consiliului Consultativ de Afaceri pentru Europa de Sud-Est și Eurasia (BAC SEE).

Deține un masterat în Managementul Politicilor Economice de la Universitatea Columbia (New York) și un masterat în Fizică de la Universitatea de Stat din Moscova (MGU).

În 2018, Alexandru Munteanu a candidat la alegerile interne în Camera de Comerț Americană din Ucraina. Alexandru Munteanu deţine titlul de Cavaler al Ordinului Legiunii de Onoare al Franței. Tot el este şi fondatorul unei societăți de investiții cu capital privat – 4i Capital Partners – specializată în administrarea investițiilor din Ucraina, Belarus și R. Moldova.

Alexandru Munteanu s-ar cunoaşte personal de mai mult timp cu preşedinta Maia Sandu. El a lucrat la Banca Mondială (Washington D.C.), acolo unde a muncit și Maia Sandu, cu o scurtă pauză, aproape 10 ani.

La Banca Mondială, Munteanu a fost responsabil de Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Anterior a mai lucrat la una dintre cele mai vechi bănci franceze – Credit Lyonnais de la Paris, precum și la Banca Națională a Moldovei.

Alexandru Munteanu este partener de afaceri cu Vasile Tofan, candidatul care a refuzat oferta PAS pentru funcţia de premier.

În 2005, Alexandru Munteanu, în calitate de director al reprezentantei WNISEF în Moldova, anunța crearea unei companii de gestionare a fondurilor – Horizon Capital.

Astăzi, partener senior la Horizon Capital este investitorul Vasile Tofan. Vasile Tofan a fost unul din cei mai agreaţi candidaţi pentru funcţia de prim-ministru. Acestaa refuzat oferta „din considerente de angajamente profesionale”, potrivit declaraţiei de luni seara a lui Adrian Băluțel, șeful de cabinet al președinției, la Jurnal TV.