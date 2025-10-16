De ce a murit Diane Keaton. Diagnosticul, confirmat oficial

Actrița Diane Keaton, cunoscută pentru rolurile din „First Wives Club” și „Father of the Bride”, a murit de pneumonie sâmbătă, 11 octombrie, în California, au transmis membrii familiei pentru publicația People.

„Familia Keaton este profund recunoscătoare pentru mesajele extraordinare de iubire și sprijin primite în aceste zile, în memoria iubitei Diane, care a pierdut lupta cu pneumonia pe 11 octombrie”, au declarat apropiații actriței.

Familia actriței a subliniat că Diane Keaton a fost mereu implicată în cauze sociale, iubindu-și animalele și sprijinind comunitatea persoanelor fără adăpost.

Prietenii apropiați ai lui Keaton au declarat că starea ei de sănătate s-a deteriorat foarte rapid în ultimele luni de viață.

„A fost atât de neașteptat, mai ales pentru cineva cu o forță și un spirit atât de puternic”, a mărturisit un prieten.

Același apropiat a spus că criza de sănătate a fost „sfâșietoare pentru toți cei care o iubeau”.

Cântăreața și compozitoarea premiată cu Grammy, Carole Bayer Sager, a observat că actrița „a slăbit foarte mult” înainte de deces.

„Am văzut-o acum două sau trei săptămâni, și era foarte slabă. Am fost surprinsă de cât de mult pierduse în greutate”, a explicat Sager.

În ultimele luni de viață, Keaton a fost înconjurată doar de familia apropiată, care a dorit să păstreze intimitatea.

Prietenii de lungă durată nu erau pe deplin conștienți de starea ei. Un alt prieten din industria filmului a remarcat că actrița „a rămas amuzantă până în ultima clipă” și că „a trăit exact cum a vrut, în termenii ei, înconjurată de lucrurile și oamenii pe care îi iubea”.

Cariera lui Diane Keaton, care a durat mai bine de jumătate de secol, a inclus supraviețuirea a două episoade de cancer de piele și a unei tulburări alimentare, fără ca ea să facă publice detalii despre eventuale boli cronice.

Ultima postare pe Instagram a fost pe 11 aprilie, cu fotografia câinelui său Golden Retriever, Reggie. În ultimele șase luni de viață, actrița nu a mai fost văzută public.

După vestea decesului, numeroși colegi și prieteni celebri, inclusiv Steve Martin, Woody Allen, Goldie Hawn și Leonardo DiCaprio, i-au adus un omagiu prin mesaje emoționante.

Keaton nu s-a căsătorit niciodată, dar a avut doi copii adoptați după vârsta de 50 de ani: fiica Dexter, în vârstă de 29 de ani, și fiul Duke, de 25 de ani.

„Nu am crezut niciodată că voi fi pregătită să fiu mamă. A fost mai mult un gând pe care îl aveam de mult timp, așa că am decis să merg înainte”, a declarat actrița într-un interviu pentru Ladies’ Home Journal.

Prin moartea sa, pneumonia a devenit centrul unei tragedii care amintește publicului importanța prevenției și a îngrijirii sănătății, chiar și pentru persoanele aparent sănătoase și active, cum a fost Diane Keaton.