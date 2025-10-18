A murit fondatoarea programului Erasmus. Cine era Sofia Corradi

Sofia Corradi, cunoscută în întreaga Europă drept „mama programului Erasmus”, a încetat din viață noaptea trecută, la Roma. Profesoară de științele educației la Universitatea Roma Tre, Corradi a fost cea care a pus bazele inițiativei care le-a schimbat destinul academic și profesional a milioane de tineri europeni. Familia a anunțat decesul, subliniind personalitatea unei femei „remarcabile prin energia ei neobosită și prin generozitatea intelectuală și afectivă”, potirvit repubblica.it.

De-a lungul carierei, Sofia Corradi a obținut burse de prestigiu, precum Fulbright și Columbia University. A studiat la Graduate School of Law a Universității Columbia, unde a finalizat un master în Drept comparat. Licențiată în Drept la Universitatea La Sapienza din Roma, cu calificativ maxim, și-a dedicat activitatea de cercetare studiului dreptului la educație, privit ca un drept fundamental al omului, colaborând cu organisme internaționale precum Comisia ONU pentru Drepturile Omului, Academia de Drept Internațional de la Haga și London School of Economics.

Într-una dintre declarațiile sale emblematice, rostite la aniversarea a 30 de ani de la lansarea programului Erasmus, Corradi povestea cum ideea proiectului nu s-a născut din ambiție academică, ci dintr-o nedreptate personală care i-a trezit un puternic sentiment de revoltă.

În 1959, în ultimul an de studii, după ce obținuse exclusiv note maxime, a câștigat o bursă Fulbright și a plecat la Universitatea Columbia din New York, unde a absolvit un master. La întoarcere, a cerut ca studiile să-i fie recunoscute în Italia.

Răspunsul primit din partea secretariatului universității a fost unul plin de scepticism și ironie: nimeni nu auzise de Columbia University, iar directorul instituției a tratat-o cu dispreț, sugerând că „o plimbare în Statele Unite” nu poate fi echivalată cu o specializare academică. Momentul acela a fost decisiv pentru Corradi, care a înțeles cât de necesar este un sistem european care să permită recunoașterea reciprocă a studiilor universitare.

În 1987, după ani întregi de eforturi, visul ei devine realitate: se lansează Programul Erasmus, un proiect revoluționar care permite mobilitatea studenților între universitățile europene. Acesta nu doar facilitează cursuri în străinătate, ci deschide drumul unei noi generații de tineri care învață să trăiască și să gândească dincolo de frontiere, într-un spațiu european comun.

De atunci, peste cinci milioane de studenți au participat la Erasmus, contribuind la formarea unei identități europene bazate pe dialog cultural, toleranță și cooperare. Programul a devenit unul dintre cele mai puternice simboluri ale Uniunii Europene, demonstrând că educația poate fi o forță de integrare mai eficientă decât orice acord politic sau economic.

Un nume care reflectă impactul extraordinar al viziunii sale. Pentru contribuția sa istorică, a primit premii prestigioase la nivel european și a fost decorată de statul italian.

Povestea ei arată cum o experiență personală de nedreptate se poate transforma într-un proiect care schimbă destine și modelează viitorul a milioane de tineri din Europa.