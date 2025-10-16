Moarte tragică pentru un preot român din Italia. A fost izbit de un tânăr de 22 de ani

Un preot ortodox român și-a pierdut viața în Italia, după ce a fost lovit de o mașină condusă de un tânăr de 22 de ani. După trei zile de luptă pentru viață, părintele Horia Alexandru Grădinaru, în vârstă de 49 de ani, a murit marți, 14 octombrie, într-un spital din Montefiascone.

Clericul era paroh al Bisericii Ortodoxe Române „Sfântul Nicolae Episcopul” din Roma – Monte Sacro, și lasă în urmă soția și patru copii. Potrivit publicației Viterbo Today, accidentul s-a produs sâmbătă, 11 octombrie, în centrul orașului Montefiascone, în apropierea unui supermarket, în timp ce preotul traversa strada pentru a merge să slujească la Biserica Sfântul Apostol Andrei, aflată la câteva sute de metri distanță.

Impactul a fost puternic. Mașina condusă de tânărul localnic l-a lovit pe preot, după care a ricoșat în alte două autoturisme parcate, oprindu-se la circa cincizeci de metri de locul accidentului.

Echipajele medicale sosite la fața locului l-au găsit pe părintele Grădinaru în stare critică. Acesta a fost transportat de urgență la spital și internat la secția de terapie intensivă, unde a murit marți dimineață. Carabinierii au deschis o anchetă, iar Parchetul din Viterbo a inițiat un dosar pentru omor din culpă. Trupul victimei a fost pus la dispoziția autorităților judiciare, care ar putea decide efectuarea unei autopsii.

Părintele Horia Grădinaru s-a născut la 31 august 1976, în Pitești. A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, unde a obținut licența și masteratul. După căsătoria sa, în 2008, și-a întemeiat o familie numeroasă și unită.

A fost hirotonit diacon în 2015 și preot în 2016 pentru parohia „Sfântul Ioan Teologul” din Centrul Eparhial al Romei, iar ulterior a fost numit paroh la biserica „Sfântul Nicolae Episcopul” din Roma – Monte Sacro. Din 2019, a activat și ca consilier eparhial și șef al Departamentului de Educație al Eparhiei Ortodoxe Române din Italia.

Episcopul Siluan al Eparhiei Ortodoxe Române din Italia a transmis un mesaj emoționant, descriindu-l pe preot drept „un model de slujire, generozitate și iubire creștină”:

„Cu blândețea, răbdarea și înțelepciunea sa, el a mângâiat sufletele credincioșilor în momentele de încercare și a adus bucurie în ocaziile festive. Plecarea sa bruscă lasă o durere profundă, dar și un exemplu de credință și dedicare care va rămâne viu în inimile celor care l-au cunoscut.”

Și părintele Ioan Nechita, din parohia San Giorgio Megalomartire din Vetralla, a vorbit despre pierderea suferită: „Trecerea sa în neființă lasă un gol profund, dar și o mărturie vie a credinței care lucrează prin iubire.”

La rândul său, Elena Matasaru, președinta Operei Internaționale a Împărătesei Sfânta Elena, a spus despre preot că „a fost un om al rugăciunii profunde, al dedicării neobosite și al iubirii autentice pentru Dumnezeu și aproapele. Fiecare liturghie pe care o celebra nu era doar un moment sacru, ci și o jertfă zilnică pentru comunitatea pe care o slujea cu iubire și responsabilitate. Era clar că era un suflet strălucitor, un slujitor adevărat și umil al lui Hristos.”