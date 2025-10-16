Moarte tragică pentru un preot român din Italia. A fost izbit de un tânăr de 22 de ani
- Bianca Ion
- 16 octombrie 2025, 17:50
Un preot ortodox român și-a pierdut viața în Italia, după ce a fost lovit de o mașină condusă de un tânăr de 22 de ani. După trei zile de luptă pentru viață, părintele Horia Alexandru Grădinaru, în vârstă de 49 de ani, a murit marți, 14 octombrie, într-un spital din Montefiascone.
Clericul era paroh al Bisericii Ortodoxe Române „Sfântul Nicolae Episcopul” din Roma – Monte Sacro, și lasă în urmă soția și patru copii. Potrivit publicației Viterbo Today, accidentul s-a produs sâmbătă, 11 octombrie, în centrul orașului Montefiascone, în apropierea unui supermarket, în timp ce preotul traversa strada pentru a merge să slujească la Biserica Sfântul Apostol Andrei, aflată la câteva sute de metri distanță.
Impactul a fost puternic. Mașina condusă de tânărul localnic l-a lovit pe preot, după care a ricoșat în alte două autoturisme parcate, oprindu-se la circa cincizeci de metri de locul accidentului.
Preotul român a fost internat la terapie intensivă
Echipajele medicale sosite la fața locului l-au găsit pe părintele Grădinaru în stare critică. Acesta a fost transportat de urgență la spital și internat la secția de terapie intensivă, unde a murit marți dimineață. Carabinierii au deschis o anchetă, iar Parchetul din Viterbo a inițiat un dosar pentru omor din culpă. Trupul victimei a fost pus la dispoziția autorităților judiciare, care ar putea decide efectuarea unei autopsii.
Slujea în Italia din 2015
Părintele Horia Grădinaru s-a născut la 31 august 1976, în Pitești. A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, unde a obținut licența și masteratul. După căsătoria sa, în 2008, și-a întemeiat o familie numeroasă și unită.
A fost hirotonit diacon în 2015 și preot în 2016 pentru parohia „Sfântul Ioan Teologul” din Centrul Eparhial al Romei, iar ulterior a fost numit paroh la biserica „Sfântul Nicolae Episcopul” din Roma – Monte Sacro. Din 2019, a activat și ca consilier eparhial și șef al Departamentului de Educație al Eparhiei Ortodoxe Române din Italia.
Descris ca „un model de slujire, generozitate și iubire creștină”
Episcopul Siluan al Eparhiei Ortodoxe Române din Italia a transmis un mesaj emoționant, descriindu-l pe preot drept „un model de slujire, generozitate și iubire creștină”:
„Cu blândețea, răbdarea și înțelepciunea sa, el a mângâiat sufletele credincioșilor în momentele de încercare și a adus bucurie în ocaziile festive. Plecarea sa bruscă lasă o durere profundă, dar și un exemplu de credință și dedicare care va rămâne viu în inimile celor care l-au cunoscut.”
Și părintele Ioan Nechita, din parohia San Giorgio Megalomartire din Vetralla, a vorbit despre pierderea suferită: „Trecerea sa în neființă lasă un gol profund, dar și o mărturie vie a credinței care lucrează prin iubire.”
La rândul său, Elena Matasaru, președinta Operei Internaționale a Împărătesei Sfânta Elena, a spus despre preot că „a fost un om al rugăciunii profunde, al dedicării neobosite și al iubirii autentice pentru Dumnezeu și aproapele. Fiecare liturghie pe care o celebra nu era doar un moment sacru, ci și o jertfă zilnică pentru comunitatea pe care o slujea cu iubire și responsabilitate. Era clar că era un suflet strălucitor, un slujitor adevărat și umil al lui Hristos.”
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.