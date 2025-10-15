Număr record de pacienți la urgențe de Hramul Chișinăului. Secțiile ATI nu mai aveau locuri

Din cuprinsul articolului Secțiile de terapie intensivă, pline

Republica Moldova. De Hramul Chișinăului, numărul persoanelor care au avut nevoie de îngrijiri medicale urgente a crescut semnificativ. La Institutul de Medicină Urgentă, secțiile de terapie intensivă și sălile de operație au fost ocupate complet, iar personalul medical a gestionat simultan mai multe cazuri critice. Doar la Institutul de Medicină Urgentă au fost înregistrate 225 de adresări, informează ministra Sănătății, Ala Nemerenco.

„Majoritatea cazurilor au fost foarte grave: 28 de pacienți au ajuns pe zona roșie, adică în stare critică, între viață și moarte. Aceștia au necesitat intervenția echipelor complexe de medici: chirurgi, neurologi, neurochirurgi, traumatologi, reanimatologi, cardiologi și ORL-iști. În plus, 19 cazuri au fost accidente vasculare cerebrale grave, restul, politraumatisme, majoritatea provenind din accidente rutiere”, a menționat Nemerenco pe Facebook.

Din Unitatea de Primiri Urgențe, pacienții ajung majoritatea în sălile de operație sau în secțiile de terapie intensivă (ATI). Ieri seară, toate paturile ATI erau ocupate, astfel că personalul medical a trebuit să gestioneze simultan mai multe cazuri critice.

„Când ajungeți la Spital cu o urgență, dar nu critică, iar așteptarea vi se pare lungă, trebuie să știți că în acele momente medicii luptă pentru viața altor pacienți, iar efortul lor merită respect. Este foarte important ca atunci când observați că starea dumneavoastră de sănătate se înrăutățește să solicitați ajutor la timp, fie prin ambulanță, fie la medicul de familie. Nu vă așezați la volan sub influența alcoolului și conduceți cu prudență, chiar dacă drumul este bun și mașina performantă. Fiecare incident care se poate evita are costuri enorme pentru toți contribuabilii. Respectarea acestor reguli poate salva vieți”, a subliniat ministra Sănătății.

Ieri, Chișinăul a sărbătorit Hramul orașului, prilej cu care mii de oameni au participat la evenimente culturale, parade și activități publice. Hramul orașului este marcat, din anul 2000, de sărbătoarea religioasă Acoperământul Maicii Domnului. Aproape două sute de localități din țară își sărbătoresc astăzi hramul.