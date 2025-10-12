Un deputat cere anchetă după accidentul în care un adolescent de 17 ani a murit lovit de o mașină de poliție. „Sunt prea multe semne de întrebare”

Deputatul PNL de Giurgiu, Alexandru Andrei, cere ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, să trimită Corpul de control al MAI pentru a investiga accidentul în care un adolescent de 17 ani a murit, după ce motocicleta sa a intrat în coliziune cu o autospecială de poliție. Parlamentarul afirmă că există „mai multe semne de întrebare” în legătură cu circumstanțele producerii tragediei și susține că nu există dovezi clare că echipajul de poliție se afla în misiune.

„Giurgiu este lovit de o nouă tragedie: un tânăr de doar 17 ani a murit, lovit de o mașină de Poliție. Este al doilea accident mortal petrecut în mai puțin de o săptămână la Giurgiu în care sunt implicați polițiști – după ce, acum câteva zile, o femeie era lovită mortal pe o trecere de pietoni de o mașină condusă tot de un polițist. Din nefericire, cele două accidente tragice sunt dovezi ale faptului că exact cei care ar trebui să ne apere sunt cei care lovesc mortal”, a transmis deputatul Alexandru Andrei. Adolescentul decedat era fiul unei foste procuroare, potrivit presei locale.

Deputatul afirmă că, deși Poliția a anunțat că autospeciala era în misiune, nu există nicio dovadă în acest sens.

„La momentul producerii accidentului, în fața motocicletei conduse de victimă, la o distanță de aproximativ 50 de metri, rula un autoturism condus de prietenul tânărului, care evident a traversat intersecția neauzind și nevăzând semnalele acustice și luminoase ale autoutilitarei de Poliție. La ora 3 dimineața nu este nici circulație, nici zgomot, astfel încât să fie imposibil de auzit sau de văzut semnalele acustice și luminoase, dacă ele funcționau”, a precizat Alexandru Andrei.

El adaugă că tânărul circula pe un drum cu prioritate, iar mașina de Poliție a ieșit de pe o stradă lăturalnică.

„Chiar dacă ar fi avut sistemele acustice și luminoase în funcțiune, polițistul de la volan avea obligația să oprească și să se asigure, neavând vizibilitate în acea intersecție. Toate aceste întrebări justificate îi revoltă pe mulți cetățeni ai orașului, care se întreabă dacă nu cumva cineva încearcă să mușamalizeze această tragedie”, a mai spus parlamentarul liberal.

El consideră că IPJ Giurgiu nu oferă explicații convingătoare, motiv pentru care solicită o anchetă externă: „În calitate de giurgiuvean, părinte și deputat de Giurgiu îi solicit ministrului de Interne, vicepremierul Cătălin Predoiu, trimiterea de urgență a Corpului de Control MAI la IPJ Giurgiu, pentru a stabili adevărul și pentru a răspunde întrebării: cum este posibil ca cei care sunt școliți, instruiți și plătiți pentru a ne apăra să devină adevărați gropari pentru giurgiuveni?”, a transmis Andrei.

Accidentul a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe o stradă din municipiul Giurgiu. Motocicleta condusă de adolescent a intrat în coliziune cu o autospecială de poliție care, potrivit primelor date, nu a oprit la indicatorul „Stop”. Polițistul aflat pe locul din dreapta a fost rănit în impact.

Este al doilea accident mortal produs în decurs de o săptămână în care este implicat un echipaj al Poliției Giurgiu, după ce o femeie a fost lovită mortal pe o trecere de pietoni de un alt polițist – incident care, potrivit deputatului, „nu a fost mediatizat”.