Cât plătește un român rezident în Italia la Fisc. Taxele pot ajunge până la 9.000 de euro pe an

Un cetățean român care este rezident fiscal în Italia plătește impozit pe venit, contribuții sociale și taxe locale, în funcție de veniturile realizate, potrivit regulilor fiscale aplicate în această țară. Sistemul a fost modificat în perioada 2024–2025 și funcționează pe baza unor cote progresive, iar în anumite cazuri totalul taxelor poate ajunge la aproximativ 9.000 de euro anual, conform assolombarda.it. Obligațiile fiscale sunt stabilite în funcție de rezidența fiscală și de durata șederii în Italia, conform regulilor aplicate și convențiilor internaționale.

Un român care locuiește în Italia mai mult de 183 de zile pe an este considerat rezident fiscal și are obligația de a plăti taxe pentru toate veniturile obținute, indiferent de țara din care provin. În acest caz, sunt aplicate trei tipuri principale de taxe: impozitul pe venit (IRPEF), contribuțiile sociale (INPS) și taxele locale, care diferă în funcție de regiune și localitate.

Aceste obligații sunt reținute, de regulă, direct din salariu, iar pentru a putea lucra sau încheia contracte este necesar codul fiscal italian, cunoscut drept Codice Fiscale.

Impozitul pe venit în Italia se calculează în funcție de nivelul câștigurilor și are cote progresive. Pentru veniturile de până la 28.000 de euro anual se aplică o cotă de 23%. Pentru partea de venit cuprinsă între 28.001 și 50.000 de euro, impozitul este de 35%, iar pentru veniturile care depășesc 50.001 de euro, cota ajunge la 43%.

Nivelul efectiv al impozitului poate fi redus prin deduceri personale, în funcție de situația contribuabilului.

Pe lângă impozitul pe venit, din salariu se rețin contribuții sociale pentru pensii și alte beneficii, prin sistemul INPS.

În medie, contribuția suportată de angajat este de aproximativ 9,19% până la 10% din salariul brut.

La acestea se adaugă taxele locale, stabilite de autoritățile regionale și municipale, care variază în general între 1% și 3% din venit.

Pentru un salariu brut anual de aproximativ 25.000 de euro, impozitul pe venit poate ajunge la circa 5.750 de euro, înainte de aplicarea deducerilor. Contribuțiile sociale se ridică la aproximativ 2.297 de euro, iar taxele locale pot varia între 400 și 500 de euro.

În total, taxele și contribuțiile pot ajunge la aproximativ 8.000–9.000 de euro anual, în funcție de deduceri și de situația individuală.

În cazul unui salariu brut lunar de aproximativ 2.000 de euro, un angajat poate plăti lunar peste 500–600 de euro în taxe și contribuții, reținute direct. Venitul net rezultat se situează, în acest caz, în jurul valorii de 1.400–1.500 de euro.

Persoanele rezidente fiscal în Italia trebuie să declare și veniturile obținute din investiții sau dividende, indiferent de sursă. Pentru aceste venituri se aplică un impozit de aproximativ 26%, conform regulilor fiscale în vigoare.