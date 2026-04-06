O pensionară a primit o factură de peste 16.000 de euro, după câteva apeluri scurte

O pensionară din Germania a primit o factură de peste 16.000 de euro după ce și-a sunat de mai multe ori soțul din Turcia, fără să știe că telefonul consuma date în roaming în fundal, potrivit Bild.

Christine Büttner, o profesoară de muzică în vârstă de 75 de ani, a participat în toamna anului 2025 la o excursie organizată în Rhodos, alături de sora ei. Programul a inclus și o deplasare de trei zile în Turcia, unde grupul a vizitat mai multe obiective istorice, printre care și Efes.

Soțul ei, Hermann, a rămas acasă. Femeia s-a gândit că acesta nu se simte bine și l-a sunat în fiecare zi petrecută în Turcia, de pe telefonul mobil. Potrivit declarațiilor sale, a efectuat în total patru apeluri scurte către Germania, pe parcursul celor trei zile. Costul acestora a fost de 37,86 euro, conform facturii.

Profesoara nu și-a dat seama că telefonul consuma date în roaming, deoarece în fundal rulau aplicații și site-uri fără restricții activate. Între timp, soțul ei a murit pe neașteptate. După 48 de ani de căsnicie, Christine Büttner a rămas văduvă. Ulterior, a primit și factura de peste 16.600 de euro. „Era peste puterile mele. Am fost complet devastată. Primesc doar o pensie de 943 de euro”, a spus aceasta, pentru Bild.

Roamingul gratuit din Uniunea Europeană se aplică în Rhodos, însă nu și în Turcia. În această țară, costurile pentru datele mobile sunt tarifate separat.

În timpul șederii în Turcia, femeia a primit mai multe SMS-uri de avertizare de la O2. Primul mesaj o informa că se apropie de limita de cost de 59 de euro, iar următorul confirma atingerea plafonului și îi oferea opțiunea de a dezactiva protecția. Situația s-a repetat și pentru o a doua limită, de 119 euro. Christine Büttner a dezactivat ambele limite prin SMS, spunând că voia doar să poată lua legătura cu soțul. Ea nu știa că, în același timp, telefonul consuma date mobile la tarife ridicate.

Potrivit O2, femeia a consumat aproximativ 100 de gigabytes de date în Turcia, o cantitate foarte mare. Aceasta înseamnă în jur de 33 GB pe zi, echivalentul descărcării a aproximativ 25 de filme HD.

„Dezactivarea plafonului de date a fost o decizie conștientă a clientei. Pentru acest lucru, trebuie trimis un SMS cu textul ‘Data cap off’ la atingerea limitei”, a explicat un purtător de cuvânt al companiei.

În final, O2 a redus suma la 1.690 de euro, ca gest de bunăvoință. Femeia a achitat între timp această sumă. Un reprezentant al companiei a declarat că „s-a găsit o soluție amiabilă și cazul va fi analizat din nou”.