Bărbații între 17 și 45 din Germania trebuie să primească aprobare pentru a părăsi țara

Ministerul Apărării din Germania lucrează la clarificarea unei prevederi incluse într-o lege recent actualizată privind serviciul militar, care impune bărbaților cu vârste între 17 și 45 de ani să obțină aprobare înainte de a părăsi țara pentru mai mult de trei luni, potrivit Reuters.

Conform noii legislații, „persoanele de sex masculin care au împlinit vârsta de 17 ani trebuie să obțină aprobarea autorităților competente ale Bundeswehr dacă intenționează să părăsească Germania pentru mai mult de trei luni”, potrivit textului legii citat de presa internațională.

Deși norma se aplică teoretic milioane de persoane, aceasta a trecut în mare parte neobservată până la începutul lunii aprilie, când un articol de presă a adus-o în atenția opiniei publice.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării a subliniat că serviciul militar rămâne voluntar și că autoritățile „elaborează în prezent reglementări specifice pentru acordarea excepțiilor de la cerința de aprobare, inclusiv pentru a evita birocrația inutilă”.

Autoritățile de la Berlin susțin că măsura are rol administrativ și este legată de gestionarea resurselor umane în caz de criză. „În cazul unei situații de urgență, trebuie să știm cine ar putea locui în străinătate pentru o perioadă îndelungată”, a explicat același oficial.

Potrivit altor surse, regula face parte dintr-un pachet mai amplu de reforme menit să întărească armata germană și să creeze „un sistem de înregistrare militară robust și fiabil”.

În paralel, legea introduce și alte mecanisme, precum completarea obligatorie a unor chestionare de către tinerii de 18 ani privind disponibilitatea pentru serviciul militar.

Modificările legislative vin pe fondul intensificării preocupărilor de securitate în Europa și al presiunilor pentru consolidarea capacităților de apărare ale statelor membre NATO.

Guvernul german urmărește creșterea efectivelor armatei, cunoscută sub numele de Bundeswehr, de la aproximativ 183.000 de militari la circa 260.000 până în 2035.

Cancelarul Friedrich Merz a declarat anterior că țara trebuie să devină capabilă „să se apere cât mai rapid posibil” și are nevoie de personal militar suplimentar.

Legea reflectă, de asemenea, o schimbare de paradigmă în politica de apărare a Germaniei, după ce serviciul militar obligatoriu a fost suspendat în 2011, iar dependența de sprijinul Statelor Unite a fost tot mai des discutată în contextul tensiunilor cu Rusia.

Măsura a generat critici din partea opoziției și dezbateri publice privind impactul asupra libertății de circulație. Criticii susțin că prevederea creează confuzie și ar putea afecta persoane care intenționează să studieze sau să lucreze în străinătate.

De asemenea, presa notează că regula readuce în discuție o prevedere existentă în perioada Războiului Rece, dar care anterior se aplica doar în situații de criză.

Oficialii germani au precizat că, în practică, aprobările vor fi acordate în mod obișnuit atât timp cât nu există o situație de urgență, iar serviciul militar rămâne voluntar.