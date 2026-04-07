Dennis Man, în topul salariilor de la PSV după titlul câștigat în Olanda. Cât câștigă, anual, internaționalul român

PSV Eindhoven a câștigat titlul în Olanda, iar presa locală a publicat salariile jucătorilor. Dennis Man este pe locul 2 în ierarhie, cu 1,88 milioane de euro anual, și a primit nota 7 pentru sezon.

PSV Eindhoven a devenit campioana Olandei în acest sezon, după ce și-a consolidat un avans decisiv în clasament. Echipa din Eindhoven a încheiat practic lupta pentru titlu cu mai multe etape înainte de final, în condițiile în care diferența față de următoarea clasată a ajuns la 17 puncte.

În urma remizei înregistrate de Feyenoord pe terenul celor de la FC Volendam, formația din Rotterdam a pierdut matematic orice șansă de a mai recupera distanța, iar PSV și-a asigurat titlul încă de la începutul lunii aprilie.

După confirmarea titlului, revista olandeză Manly a realizat o analiză a salariilor din lotul campioanei. Dennis Man apare pe poziția a doua în ierarhia veniturilor de la PSV. Potrivit informațiilor publicate, acesta încasează un salariu net anual de aproximativ 1.880.000 de euro.

Primul loc în acest clasament este ocupat de fundașul american Sergiño Dest, cu un venit anual de 2.500.000 de euro. Pe aceeași treaptă salarială cu Dennis Man se află și Alassane Pléa, tot cu 1.880.000 de euro.

În continuarea topului se regăsesc Guus Til și Jerdy Schouten, ambii cu câte 1.500.000 de euro anual.

Evoluțiile lui Dennis Man în primul său sezon la PSV au fost analizate și de publicația olandeză De Telegraaf, care i-a acordat nota 7 pentru întreg parcursul competițional.

„După un start ezitant, Man și-a demonstrat clar valoarea. Viteza sa este o armă deosebit de importantă. Totuși, românul a lăsat mereu impresia că are un potențial și mai mare decât ce a arătat în acest sezon”, a notat publicația.

Tot în analiza sezonului, jurnaliștii olandezi i-au evidențiat pe Joey Veerman și Ismael Saibari drept cei mai buni jucători ai campioanei, ambii fiind notați cu 8,5.

În plan statistic, Dennis Man a ajuns la 23 de meciuri disputate în campionatul Olandei. În aceste apariții, el a reușit 6 goluri și 6 pase decisive.

La nivel internațional, jucătorul român a contribuit și în UEFA Champions League, unde a marcat de două ori în meciul câștigat de PSV cu 6-2 în fața lui Napoli, în faza principală a competiției.

Transferul său la PSV a fost realizat în vara precedentă, de la Parma, pentru suma de 8,5 milioane de euro. În palmaresul său anterior se regăsesc câștigarea Cupei României cu FCSB în 2020 și titlul din Serie B obținut cu Parma în 2024.