Sport Dennis Man, transferat la PSV Eindhoven pentru 9 milioane de euro. Durata contractului







Fotbalistul român Dennis Man a fost transferat oficial de la Parma la PSV Eindhoven. Valoare contractului este de 9 milioane de euro. Clubul italian Parma Calcio a confirmat mutarea, precizând că este vorba despre un transfer definitiv. Internaționalul român a semnat un contract valabil pe o perioadă de patru ani cu formația olandeză. Prezentarea oficială a avut loc marți dimineață, pe stadionul Philips, arena de casă a clubului PSV.

Internaționalul român Dennis Man a încheiat oficial cu Parma, echipă pentru care a evoluat din ianuarie 2021. În tricoul formației italiene, atacantul de 26 de ani a bifat 142 de apariții, reușind să înscrie de 28 de ori și să ofere 17 pase decisive.

Conform comunicatului emis de clubul din Serie B, Dennis Man a avut un rol esențial atât în promovarea echipei în Serie A, cât și în menținerea acesteia în primul eșalon în sezonul precedent. Transferul său la PSV Eindhoven a fost anunțat oficial de clubul olandez.

Dennis Man a semnat un contract valabil pe patru ani, iar prezentarea. Înainte de experiența din Italia, jucătorul a evoluat în România pentru UTA Arad și FCSB.

Dennis Man a vorbit pentru prima dată în calitate de jucător al echipei PSV Eindhoven, exprimându-și entuziasmul față de noul pas în cariera sa. Într-un interviu acordat pe stadionul Philips, atacantul român a dezvăluit cât de rapid a acceptat propunerea clubului olandez.

„Când am aflat de interesul lui PSV, nu am stat pe gânduri”, a mărturisit Man, precizând că răspunsul său a fost imediat pozitiv după discuția cu agentul său.

El a subliniat reputația clubului și palmaresul său impresionant, menționând nume sonore care au evoluat de-a lungul timpului la Eindhoven, precum Madueke, Gakpo, Xavi Simons și Ronaldo.

„Este un club cu mare istorie, care luptă constant pentru trofee, iar acest lucru mă motivează. Îmi doresc să dau totul pe teren și să contribui la succesul echipei”, a adăugat internaționalul român.

Man a încheiat prin a-și exprima dorința de a începe cât mai repede noul capitol din cariera sa, afirmând că este pregătit să se implice total în lupta pentru performanță.