Fanii Feyenoord au distrus un apartament din București, după înfrângerea cu FCSB: 4-3

Fanii echipei Feyenoord Rotterdam au distrus un apartament din București joi seară, după înfrângerea echipei lor în fața celor de la FCSB, scor 4-3, în Europa League. Potrivit paginiii paginii de Facebook Casual Ultra cu 400.000 de urmăritori, în videoclip suporterii Feyenoord au fost surprinși cum distrug mobilierul și pereții apartamentului în care au fost cazați.

Un număr estimat de peste 4.000 de suporteri ai echipei Feyenoord Rotterdam au venit la București pentru meciul cu FCSB. O parte dintre aceștia s-au cazat într-un apartament din oraș, pe care au început să-l distrugă.

Un videoclip de aproximativ două minute, postat de o pagină dedicată ultrașilor, arată cum bărbații rup bucăți din pereți, scaune și decorațiuni. În clip, olandezii se amuză pe seama pagubelor provocate.

Aproximativ 4.000 de suporteri ai echipei Feyenoord au venit la București pentru meciul cu FCSB. Aceștia s-au adunat în centrul vechi al Capitalei, înainte de a porni în corteo spre Arena Națională.

Coloana formată de ultrași s-a întins pe aproape un kilometru. Suporterii au mers pe jos până la stadion, iar în urma lor au rămas mai multe gunoaie.

Pe bulevardele pe care au circulat suporterii lui Feyenoord au rămas sticle sparte, cioburi, doze și alte resturi. În anumite zone, traficul auto a fost nevoit să treacă peste stratul de cioburi și gunoaie răspândite pe partea carosabilă.

Înainte de deplasarea spre stadion, ultrașii au dat foc unei copertine din Centrul Vechi, la un local numit „Amsterdam”. Incidentul a fost minor, iar focul a fost stins rapid de forțele de ordine. Echipa Ajax este pricipala echipă rivală a celor de la Feyenoord