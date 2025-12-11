Sport

Liga Europa. FCSB - Feyenoord, ora 22.00. Cine pierde iese definitiv din joc

Liga Europa. FCSB - Feyenoord, ora 22.00. Cine pierde iese definitiv din joc
FCSB evoluează în această seară, pe „Arena Națională”, contra olandezilor de la Feyenoord Rotterdam (ora 22.00, în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1).

Liga Europa. FCSB și Feyenoord, două echipe care nu-și mai permit nicio înfrângere pentru a spera la calificare

Ambele formații stau foarte prost în competiție, pentru că au bifat o singură victorie și patru eșecuri. FCSB este pe poziția a 31-a a ierahiei, oaspeții ocupă locul 30. Formația care pierde diseară nu mai are șanse de calificare în primăvara europeană. Cea care ar învinge, ar putea să mai spere, în funcție și de complicatul joc al rezultatelor.

Campioana României nu va avea decât 3 rezerve pe bancă, după cum a anunțat managerul Mihai Stoica. „Suntem vreo 14. Dacă sunt 14, trei o să fie pe bancă, dar e ok. Avem în fiecare compartiment câte un jucător care poate să intre”, a afirmat Meme la Prima Sport.

„Au jucători valoroși, în special pe benzi”

„Adversara este o echipă ofensivă, preferă sistemul 4-3-3 și, chiar dacă schimbă uneori stilul, filosofia rămâne aceeași. Au jucători valoroși, în special pe benzi. Sunt rapizi, buni în duelurile unu contra unu. La acest nivel, toți fotbaliștii au calitate. Ngezana este pregătit 100% să joace. Bîrligea este sigur indisponibil, iar Miculescu are șanse mici să fie apt.

Vom vedea la antrenamente, trebuie să-l evaluăm pe Miculescu. Nu este ideal să ne lipsească jucători, dar asta este situația și trebuie să găsim soluții”, a spus Elias Charalambous, tehnicianul de la FCSB.

FCSB - Feyenoord, echipe probabile

FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic - Șut, Alhassan - Cisotti, Fl. Tănase, Oct. Popescu - Thiam Rezerve: Udrea, Zima, Crețu, Graovac, Edjouma, Toma Absenți: Kiki (la națională), Olaru (suspendat), Bîrligea, Dawa, Popescu, Cercel, Alibec, Politic, Chiricheș, Miculescu (accidentați) Antrenor: Elias Charalambous

Feyenoord: Wellenreuther – Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Smal – Valente, Stejin, Targhalline - Hadj Moussa, Ueda, Sauer Rezerve: Bijlow, Bossin, Borges, Diarra, Kraaijeveld, Ouarghi, Plug, Sliti, Timber, Tengsted, S. Van Persie Antrenor: Robin Van Persie

Stadion: Arena Națională Arbitru: Mykola Balakin // Asistenți: Oleksandr Berkut, Viktor Matyash (toți din Ucraina) Arbitru VAR: Daniele Chiffi // Asistent VAR: Viktor Kopiievskyi

