Gigi Becali schimbă din temelii lotul de la FCSB. Jucătorii de care vrea să scape urgent

Gigi Becali face revoluție la FCSB, după o jumătate nereușită de sezon. Finanțatorul vrea să scape de cinci jucători și să aducă tot atâția în loc. Cei căzuți în dizgrație au două variante: ori lustruiesc banca de rezerve, pentru că nu vor mai fi folosiți, ori aleg să se transfere la o altă echipă.

„Vor veni cinci jucători, vor pleca cinci. Dacă nu pleacă, vor sta pe bară. Nu poți, are contract, îl ții pe bară. Nume nu am. Știu ceva, dar nu are rost. Lasă-mă cu Tudose, la revedere! Nu mă mai interesează. Freau fundaș central, mijlocaș, poate chiar doi mijlocași. Poate și fundaș stânga. O să fie cinci jucători, nu știu care. Fundaș central am luat. Mijlocaș central unu sau doi, atacant, fundaș stânga. Depinde ce găsesc valoare.

Nu mă mai interesează Louis Munteanu! Gata! S-a terminat toată telenovela aia. El e fotbalist, dar ca să fie bine trebuie să aibă cineva grijă de el. Are devieri, pase.

N-am văzut meciul de aseară, dar l-am întrebat pe MM cine a dat golul cu Craiova. Păi cine putea? Louis. E fotbalist. Pe ăsta dacă îl ține cineva, trebuie să ajungă la o convenție: ăsta este programul tău și ai un însoțitor, ca să nu spunem bodyguard. El e de talie mondială, dar trebuie să stea cineva cu el”, a spus finanțatorul de la FCSB la Gala Fanatik.

Becali mai crede că echipa sa poate să devină campioană și în acest sezon. După 19 etape, FCSB este pe locul al 10-lea cu 25 de puncte. Lidera, Rapid, are 38 și un meci mai puțin disputat.

„Eu zic că luăm campionatul. Mizez pe nebunia mea pentru Hristos pentru că îl iubesc. Oare mă va lăsa acum când am nevoie? Mă gândesc că mă lasă atât de jos, ca să vadă lumea revenirea. Campionatul e minune, mizez pe o minune”, a mai afirmat Gigi Becali.