Pariuri ilegale în fotbalul turc. 29 fotbaliști au fost arestați
- Andreea Răzmeriță
- 5 decembrie 2025, 13:36
Autoritățle din Turcia au dispus vineri arestarea a 46 de persoane, dintre care 29 sunt fotbaliști, într-o anchetă amplă privind pariurile ilegale pe meciurile de fotbal, a anunțat parchetul din Istanbul, conform AFP.
Fotbaliști arestați într-un dosar de pariuri ilegale
Douăzeci și șapte dintre jucători sunt suspectați că au pariat pe meciurile propriului lor club, a precizat parchetul într-un comunicat. Printre aceștia se numără Metehan Baltaci, fotbalist la Galatasaray, iar identitatea celorlalți 26 nu a fost dezvăluită.
Mert Hakan Yandaş, jucător al echipei Fenerbahçe, este suspectat că a plasat pariuri pe diverse meciuri prin intermediul unei terțe persoane, potrivit comunicatului parchetului. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor implicațiilor.
Șefi de cluburi și arbitri, vizați în ancheta pentru manipularea meciurilor
Justiția turcă a ordonat arestarea președinților a două cluburi suspectate că ar fi încercat să influențeze rezultatul unui meci din divizia a treia, sezonul 2023-2024. Ancheta vizează posibile nereguli în fotbalul turc.
La începutul lunii noiembrie, procuratura din Istanbul a arestat șase arbitri și președintele clubului Eyüpspor, din prima divizie, în cadrul aceleiași anchete. Măsurile fac parte dintr-o anchetă amplă privind pariurile ilegale și manipularea rezultatelor.
Federația Turcă de Fotbal a sancționat 150 de arbitri găsiți vinovați
Federația Turcă de Fotbal (TFF) a suspendat recent aproape 150 de arbitri găsiți vinovați de implicare în pariuri pe meciuri, declarând că urmărește „curățarea” fotbalului turc. Măsura a fost luată cu câteva zile înainte de noile arestări. Tot în noiembrie, 25 de jucători din prima ligă și aproape 1.000 din ligile a doua, a treia și a patra au primit suspendări de până la 12 luni.
TFF a suspendat 637 de jucători din divizia a patra, după ce anterior a sancționat 25 de jucători din prima ligă și peste 350 din diviziile a doua și a treia, mulți dintre aceștia susținând că au renunțat la pariuri de ani de zile. În urma măsurilor federale, care au dus la suspendarea campionatelor din ligile a treia și a patra pentru două săptămâni, antrenorul echipei Agri Spor a declarat că va utiliza juniori pentru a alinia unsprezece jucători la următorul meci.
