Pariuri ilegale în fotbalul turc. 29 fotbaliști au fost arestați

Autoritățle din Turcia au dispus vineri arestarea a 46 de persoane, dintre care 29 sunt fotbaliști, într-o anchetă amplă privind pariurile ilegale pe meciurile de fotbal, a anunțat parchetul din Istanbul, conform AFP.

Douăzeci și șapte dintre jucători sunt suspectați că au pariat pe meciurile propriului lor club, a precizat parchetul într-un comunicat. Printre aceștia se numără Metehan Baltaci, fotbalist la Galatasaray, iar identitatea celorlalți 26 nu a fost dezvăluită.

Mert Hakan Yandaş, jucător al echipei Fenerbahçe, este suspectat că a plasat pariuri pe diverse meciuri prin intermediul unei terțe persoane, potrivit comunicatului parchetului. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor implicațiilor.

Justiția turcă a ordonat arestarea președinților a două cluburi suspectate că ar fi încercat să influențeze rezultatul unui meci din divizia a treia, sezonul 2023-2024. Ancheta vizează posibile nereguli în fotbalul turc.

La începutul lunii noiembrie, procuratura din Istanbul a arestat șase arbitri și președintele clubului Eyüpspor, din prima divizie, în cadrul aceleiași anchete. Măsurile fac parte dintr-o anchetă amplă privind pariurile ilegale și manipularea rezultatelor.

Federația Turcă de Fotbal (TFF) a suspendat recent aproape 150 de arbitri găsiți vinovați de implicare în pariuri pe meciuri, declarând că urmărește „curățarea” fotbalului turc. Măsura a fost luată cu câteva zile înainte de noile arestări. Tot în noiembrie, 25 de jucători din prima ligă și aproape 1.000 din ligile a doua, a treia și a patra au primit suspendări de până la 12 luni.

TFF a suspendat 637 de jucători din divizia a patra, după ce anterior a sancționat 25 de jucători din prima ligă și peste 350 din diviziile a doua și a treia, mulți dintre aceștia susținând că au renunțat la pariuri de ani de zile. În urma măsurilor federale, care au dus la suspendarea campionatelor din ligile a treia și a patra pentru două săptămâni, antrenorul echipei Agri Spor a declarat că va utiliza juniori pentru a alinia unsprezece jucători la următorul meci.