Agent celebru din fotbal, anchetat pentru pariuri de milioane. FRF l-a luat în vizor

Un agent de fotbaliști români, cunoscut pentru colaborările cu jucători de la cluburi precum FCSB, Rapid, Dinamo, CFR Cluj, Universitatea Cluj, FC Botoșani sau Sepsi Sfântu Gheorghe, se află sub investigația Federației Române de Fotbal (FRF) pentru presupuse activități ilegale legate de pariuri.

Impresarul, care se află doar câțiva ani pe piața fotbalului românesc, ar fi deținut un cont de pariuri activ în Marea Britanie, unde ar fi plasat peste 5.000 de pariuri între 2022 și 2025, obținând câștiguri totale de peste două milioane de lire sterline.

Acesta este cunoscut și pentru faptul că recrutează tineri fotbaliști aflați sub observația loturilor naționale, mulți dintre ei evoluând în prezent la echipe de tineret din străinătate.

Regulamentul disciplinar al FRF, la Articolul 60 bis, stipulează că „persoanele care se află sub incidența reglementărilor FRF trebuie să se abțină de la orice tip de comportament care atentează sau este susceptibil să atenteze la integritatea meciurilor și a competițiilor organizate de FRF, precum și să colaboreze în totalitate și în permanență cu FRF, ca parte integrantă a luptei sale împotriva acestui tip de acţiuni”.

Alineatul 2 al aceluiași articol precizează: „Participarea directă sau indirectă la pariuri sau la activități similare în legătură cu meciurile de fotbal organizate de FRF/LPF/AJF, respectiv deținerea de interese financiare directe sau indirecte în cadrul activităților menționate, reprezintă încălcări ale regulamentului”.

În cazul agentului investigat, situația se încadrează exact la acest alineat, deoarece implicarea sa vizează pariuri efectuate în afara României. Sancțiunile prevăzute de FRF pentru astfel de abateri pot merge de la suspendarea activității între o lună și un an, până la penalități financiare între 10.000 și 150.000 de lei.

Deocamdată, nu există dovezi clare că jucătorii impresariați de acesta ar fi fost implicați în pariuri sau influențați să acționeze într-un anumit fel pe teren. Totuși, sursele Newsonline menționează că planează „unele suspiciuni” asupra unor fotbaliști mai puțin cunoscuți, însă probele concrete lipsesc.

Ancheta disciplinară va trebui să stabilească dacă există vreo legătură între activitățile de pariere ale agentului și performanțele jucătorilor săi.