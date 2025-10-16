Forbes: Lamine Yamal, în topul celor mai bine plătiţi fotbalişti ai anului 2025

Lamine Yamal, tânărul de 18 ani de la FC Barcelona, a intrat în elita fotbalului mondial și din punct de vedere financiar, fiind acum printre cei mai bine plătiți jucători ai anului 2025, potrivit Forbes.

Cristiano Ronaldo ocupă primul loc în cea mai recentă listă Forbes, cu venituri de 280 de milioane de dolari în acest an, menținându-și poziția după semnarea unui nou contract pe doi ani cu Al-Nassr din Arabia Saudită.

Atacantul portughez, primul fotbalist care a devenit miliardar și care a condus timp de trei ani la rând topul celor mai bine plătiți sportivi din lume, este tot mai aproape de borna celor 1.000 de goluri marcate în carieră.

Lionel Messi se află pe locul al doilea, cu venituri de 130 de milioane de dolari. Atacantul de 38 de ani al echipei Inter Miami obține cea mai mare parte a câștigurilor din contracte comerciale, având parteneriate cu Adidas, Lay’s și Mastercard, iar anul trecut a lansat o băutură pentru sportivi.

Atacantul francez Karim Benzema se află pe locul al treilea, cu venituri de 104 milioane de dolari. Kylian Mbappé, de la Real Madrid, cu 95 de milioane de dolari, și Erling Haaland, de la Manchester City, cu 80 de milioane de dolari, completează topul primilor cinci jucători.

Ascensiunea lui Lamine Yamal începe să schimbe ierarhiile din fotbalul mondial. În sezonul 2024–2025, spaniolul a înscris 18 goluri și a oferit 25 de pase decisive pentru Barcelona, contribuind și la succesul Spaniei la Campionatul European.

Potrivit Forbes, Yamal și-a extins portofoliul de sponsori, adăugând Beats by Dre la Adidas, Konami și Powerade, iar veniturile sale au ajuns la 43 de milioane de dolari