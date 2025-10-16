Compania Aligned Data Centers, cumpărată pentru 40 miliarde de dolari

Nvidia, Microsoft, BlackRock și xAI, compania fondată de Elon Musk, s-au unit într-un consorțiu internațional care va achiziționa Aligned Data Centers pentru 40 de miliarde de dolari, marcând cea mai mare tranzacție din istorie în sectorul centrelor de date, potrivit CNBC.

Tranzacția privind Aligned Data Centers este rezultatul unui parteneriat complex între mai multe entități de top la nivel global. Compania este în prezent deținută de Macquarie Asset Management, dar va fi preluată integral de un consorțiu condus de MGX (Abu Dhabi), BlackRock’s Global Infrastructure Partners și Artificial Intelligence Infrastructure Partnership (AIP).

AIP a fost fondat în septembrie 2024 de BlackRock, MGX, Microsoft și Nvidia, cu scopul declarat de a accelera investițiile în infrastructura globală necesară dezvoltării inteligenței artificiale. Ulterior, la acest consorțiu s-au alăturat Kuwait Investment Authority, xAI (compania lui Elon Musk) și fondul suveran Temasek din Singapore.

Achiziția Aligned Data Centers este prima mare investiție a AIP, semnalând începutul unei serii de proiecte majore prin care consorțiul intenționează să aloce 30 de miliarde de dolari în capital propriu pentru infrastructura AI la nivel global.

Compania, condusă de Andrew Schaap, CEO din 2017, și de Meghan Baivier, director financiar din 2024, a atras peste 12 miliarde de dolari în finanțare în ianuarie 2025 și s-a extins internațional prin achiziția ODATA în 2023 și parteneriatul cu Lambda, companie susținută de Nvidia, pentru construirea unui nou centru de date în Texas.

Aligned este un operator independent de top în domeniul centrelor de date, care oferă servicii de cloud computing, stocare de date și suport energetic pentru aplicații de inteligență artificială, un sector aflat într-o expansiune rapidă datorită cererii tot mai mari generate de tehnologiile emergente.

Fondată în 2013 și cu sediul în Texas, Aligned Data Centers construiește și operează centre de date pentru companii de cloud și hyperscaleri, având 50 de campusuri și o capacitate totală de aproximativ 5 gigawați.