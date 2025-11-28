FCSB, sezon compromis la finalul toamnei. Haosul creat de Gigi Becali a scufundat echipa

FCSB a început catastrofal acest sezon, și pe plan intern, și pe plan extern. Și situația nu s-a remediat, din vară până la final din noiembrie. Joi, la Belgrad, campioana României a bifat cel de-al 4-lea eșec în Liga Europa, scor 0-1 cu Steaua Roșie. Cu 3 puncte după disputarea a cinci etape, pe locul al 31-lea, „roș-albaștrii” sunt ca și eliminați din competiție și nu au șanse să prindă „primăvara europeană”.

FCSB a ținut-o din eșec în eșec în această stagiune în care a ratat mai întâi marele obiectiv: calificarea în grupele Ligii Campionilor. Mai întâi, echipa s-a făcut de râs în Andorra, în turul 1 preliminar, acolo unde a fost învinsă de Inter Club d'Escalades (2-1), după ce se impusese în tur cu 3-1. Apoi, „roș-albaștrii” au fost scoși din competiție în turul 2 preliminar de Shkendija, din Macedonia de Nord (scor 0-1 și 1-2).

Calificată în grupa Ligii Europa, FCSB a dat impresia că își revine, după debutul victorios din olanda, cu Go Ahead Eagles, scor 1-0. A fost un foc de paie, pentru că au urmat patru eșecuri la rând: 0-2 cu Young Boys, 1-2 cu Bologna, 1-3 cu Basel și 0-1 cu Steaua Roșie. Vor urma meciurile cu Feyenoord (acasă, 11 decembrie), Dinamo Zagreb (deplasare, 22 ianuarie) și Fenerbahce (acasă, 29 ianuarie), dar șansele de calificare sunt compromise.

Situația e catastrofală și în Superliga. Acolo unde echipa este pe locul al 10-lea cu 21 de puncte după 17 etape: cinci victorii, șase egaluri și șase înfrângeri. Câștigarea unui nou titlu pare o himeră deja. Antrenorul Elias Charalambous rămâne doar de decor, nu are autoritate și nu contează decât la ședințele de pregătire. În rest, orice decizie tactică înainte și în timpul jocurilor o ia finanțatorul „roș-albaștrilor”, de multe ori, în direct la TV.

Cipriotul și „secundul” său, Mihai Pintilii, au vrut să demisioneze, dar au fost convinși de Becali să continue, finanțatorul garantând că își va asuma el eșecurile. Latifundiarul din Pipera ar rămâne descoperit cu banca tehnică liberă, pentru că e greu de găsit o marionetă ce poate fi folosită în postura de antrenor, ținând cont de vasta experiență pe care Becali a avut-o în ultimii ani.