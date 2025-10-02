Sport

Liga Europa. FCSB - Young Boys Berna. Campioana României caută să-și asigure noi puncte. Ora 19.45

FCSB joacă în această seară, pe „Arena Națională”, contra elvețienilor de la Young Boy Berna, în etapa a 2-a a Ligii Europa. Jocul începe la ora 19.45 și va fi tranmis în direct de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

FCSB a debutat cu dreptul în Liga Europa

Campioana României a debutat cu dreptul în competiție, după ce s-a impus pe terenul olandezilor de la Go Ahead Eagles, scor 1-0.

Elvețienii au început foarte prost, pentru că au fost învinși cu scorul de 1-4, acasă, de Panathinaikos. La formația din Berna, antrenor secund este fostul fotbalist român Zoltan Kadar.

FCSB - Young Boys Berna, echipe probabile

FCSB: Târnovanu - Pantea, M. Popescu, Ngezana, Kiki - Edjouma, Alhassan - Miculescu, Oct. Popescu, Cisotti - Alibec Antrenor: Elias Charalambous

Young Boys Berna: Keller - Janko, Zoukrou, Benito, Hadjam - Males, Gigovic, Fernandes, Monteiro - Fassnacht, Bedia Antrenor: Giorgio Contini

Stadion: Arena Națională, București Arbitru: Mohammed Al-Hakim / Asistenți: Mehmet Culum şi Fredrik Klyver (toți din Suedia) / Camera VAR: Pawel Malec şi Kornel Paszkiewicz (ambii din Polonia) / Rezervă: Joakim Östling (Suedia).

Elias Charalambous

Elias Charalambous Sursa foto: Facebook

„Vorbim de o echipă cu calitate, cu experiență”

„Este un meci special, din nou jucăm în Europa, vrem să luăm cât mai multe puncte în cupele europene și nu este relevant rezultatul pe care l-au luat cu Panathinaikos (n.r. eșec 1-4). Vorbim de o echipă cu calitate, cu experiență. Suntem pregătiți pentru un meci foarte greu, avem experiență pentru aceste meciuri. Sper să fim 100% pentru meciul de mâine, obiectivul este să câștigăm.

Este important să ne recâștigăm încrederea și putem să facem asta nu numai câștigând meciul. Este foarte important că am câștigat două meciuri la rând, este foarte important că nu am luat gol, că am păstrat poarta intactă”, a spus Elias Charalambous, antrenorul de la FCSB, înaintea meciului de diseară.

