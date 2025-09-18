România - Moldova, meci amical pe Arena Națională. Imnurile de stat, interpretate de Irina Rimes și Lidia Buble

Pe 9 octombrie, începând cu ora 21:00, Arena Națională din București va găzdui o partidă cu semnificație specială: prima confruntare oficială între României și Republicii Moldova, „primul meci din palmaresul oficial UEFA”, transmite Federația Română de Fotbal.

Deși este un meci amical, întâlnirea are o încărcătură simbolică importantă „devine o adevărată sărbătoare a prieteniei și a legăturii dintre două țări înfrățite, unite de istorie, cultură și aceeași pasiune pentru fotbal”, mai arată FRF. Evenimentul sportiv capătă astfel și o dimensiune socială, fiind prezentat ca o celebrare a legăturilor istorice dintre cele două națiuni.

Partida se anunță a fi un prilej de bucurie comună atât pentru suporteri, cât și pentru jucători, aducând în prim-plan spiritul de colaborare și apropiere prin intermediul fotbalului. Organizatorii mizează pe un public numeros, atmosfera de pe stadion urmând să reflecte caracterul festiv al evenimentului.

Tichetele de acces pentru acest meci vor fi disponibile pentru achiziționare începând de vineri, 19 septembrie, exclusiv online, pe platforma oficială a Federației Române de Fotbal: bilete.frf.ro.

Accesul pe stadion se va face începând cu ora 18:00, iar înainte de fluierul de start, suporterii vor avea ocazia să participe la activitățile organizate în zona dedicată fanilor. Arena Fanilor, un spațiu interactiv conceput de Federația Română de Fotbal în colaborare cu partenerii săi, promite o serie de momente speciale pregătite pentru a spori atmosfera dinaintea meciului.

Începând cu ora 19:00, în apropierea arenei va avea loc un concert susținut de artiștii Guess Who și trupa Zdob și Zdub, un eveniment realizat în parteneriat cu Federația Moldovenească de Fotbal. Spectacolul muzical își propune să transforme zona din fața stadionului într-un spațiu animat de entuziasm și energie pozitivă.

Momentul intonării imnurilor naționale va fi marcat de prezența a două voci cunoscute de pe ambele maluri ale Prutului: Lidia Buble va interpreta „Deșteaptă-te, române”, iar Irina Rimes va da glas imnului Republicii Moldova, „Limba noastră”.

Federația Română de Fotbal a anunțat organizarea unui eveniment special în luna octombrie, care va include două meciuri și o serie de momente artistice. Artiștii invitați vor susține recitaluri fără a solicita onorarii, participând pro bono la această inițiativă.

Pentru cele două partide programate, biletele sunt disponibile la prețuri cuprinse între 40 de lei, pentru locurile din peluze, și 100 de lei, pentru zonele centrale ale tribunelor 1 și 2. De asemenea, sunt prevăzute reduceri pentru tinerii spectatori.

Copiii sub 15 ani vor putea achiziționa bilete la prețul de 10 lei, iar tinerii cu vârste între 15 și 24 de ani beneficiază de un tarif redus de 30 de lei. Cei mai mici dintre spectatori vor avea acces în zonele dedicate familiilor, denumite „Tribunele 1 și 2 Family Zone”. La plasarea comenzii, este necesar ca datele copilului să fie completate în sistem, pentru emiterea biletului corespunzător.

Pentru biletele standard, o comandă poate conține cel mult patru locuri. În cazul zonelor Family Zone, este permisă achiziționarea a până la cinci bilete, cu condiția ca cel puțin unul dintre acestea să fie destinat unui copil sub 15 ani. Fiecare bilet va include o taxă de procesare de 2 lei.