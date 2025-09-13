Parteneriat privat pentru Steaua. Planurile lui Gigi Becali, date peste cap

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat ca vrea ca Steaua București să încheie un parteneriat cu un investitor privat, astfel încât echipa să poată promova în prima ligă de fotbal. El amai spus că orice contract trebuie să fie „beton” pentru a garanta că brandul Steaua rămâne în proprietatea Armatei.

„Voi susține ca această echipă să facă un parteneriat cu un privat și, în noua formă de organizare, Steaua – acest brand puternic – să fie în divizia A, în prima divizie, să fie apoi în cupele europene. Brandul rămâne al Armatei și al statului român, indiferent ce va face investitorul. Steaua vine cu acest brand și cu palmaresul. Avem un stadion făcut de statul român, în care am investit jumătate de miliard de lei, un stadion care arată foarte bine”, a explicat Moșteanu.

Ministrul a mai spus că procesul va demara anul acesta. „Iată, venim cu aceste lucruri la masă și cred că putem face o discuție corectă. Nu o să fac eu discuțiile direct, dar voi ajuta procesul.

Anul acesta, probabil, vom începe acest proces. Vreau să fie foarte deschis, foarte transparent. În momentul în care un investitor care are banii, know-how-ul și bunăvoința pentru a duce echipa mai departe va avea tot suportul meu”, a explicat ministrul Apărării la Prima TV.

Decizia privind parteneriatul privat este complicată de litigiul dintre CSA Steaua și FCSB, clubul controlat de Gigi Becali, care a folosit brandul și palmaresul Steaua în trecut. Ministrul a spus că este esențial ca brandul să fie protejat și că orice contract trebuie să asigure că marca și palmaresul rămân la Armată.

FCSB, echipa campioană a României, a pierdut pe 5 iunie procesul cu echipa de liga a II-a Steaua București cu privire la palmaresul echipei Steaua București, câștigătoare și finalistă a Cupei Campionilor, în perioada comunistă. „Am câștigat! FCSB nu este continuatoarea Stelei! FCSB nu este Steaua! FCSB nu are un palmares, nici măcar al ei care sa fie recunoscut!

Domnule Ciolacu, domnule Ponta, domnule Becali, oricât ați visa FCSB nu este Steaua și nu va fi niciodată, nu este și nu va fi continuatoarea Stelei! Acest dosar câștigat înseamnă multă muncă, seriozitate și studiu, nopți nedormite din partea mea, emoții și teama că poate nu am fost suficient de bun, suficient de clar în formularea apărărilor notelor scrise! Dar nu doar atât!”, a declarat Florin Talpan, juristul Clubului Steaua.

Talpan a mai spus că acest dosar înseamnă finalul unui drum început din decembrie 2017 și că FRF și UEFA trebuie să recunoască drepturile Stelei: „Acest dosar înseamnă finalul acestui drum început din decembrie 2017 când am depus acțiunea cu constatarea palmaresului Steaua! Noi suntem Steaua! Eu sunt Steaua! Acest dosar înseamnă foarte multe nu doar final de drum ci început de drum deoarece acum FRF și UEFA trebuie să recunoască drepturile noastre!”.

Ministrul a recunoscut că nu este un fan înrăit al fotbalului, preferând baschetul. El a povestit despre perioada în care juca la echipa Politehnicii în studenție, alături de fostul premier Victor Ponta.

„Eu joc baschet, îmi place foarte mult, sunt pasionat, am abonamente la meci, la sală. Am jucat cu Ponta. Eu jucam în echipa Politehnicii și Ponta în echipa Universității București. În studenție, câțiva ani și în juniorat. Eu sunt ’73, Ponta cred că e ’72 sau tot ’73. Oricum, și din juniorat îl știu. Cred că jucam cam la fel, eram cam aceeași talie. El era un pic mai solid pe vremea aia, totdeauna a fost mai lat, a jucat bine”, a povestit Moșteanu.