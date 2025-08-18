Politica Victor Ponta: Măsurile de austeritate luate de Ilie Bolojan pot duce România spre faliment







Victor Ponta critică dur măsurile de austeritate adoptate de guvernul condus de Ilie Bolojan, avertizând că acestea nu doar că nu rezolvă problemele bugetare ale României, dar riscă să împingă țara într-o situație și mai dificilă.

Declarațiile vin în contextul în care premierul Bolojan a afirmat într-un interviu pentru Bloomberg că România se află aproape de incapacitate de plată și că următoarele șase luni vor fi decisive pentru stabilitatea financiară a statului. Un posibil haos intern se anunță.

Victor Ponta consideră că însăși declarația făcută de Bolojan la o publicație internațională prestigioasă reprezintă un risc major pentru credibilitatea României pe piețele externe.

„Cred că va merge până la faliment. Când premierul spune la Bloomberg, nu la o publicație locală, ci una internațională pe care o citesc toți bancherii, că suntem aproape de faliment, e un pas în față spre un tip de faliment. E ca și când oricare dintre telespectatori s-ar duce la bancă și ar spune: «Știi, n-am bani, am venit să mă împrumut, dar eu o să intru în faliment». Ce credeți că va face bancherul? Ori îl refuză, ori îi pune o dobândă uriașă, care de fapt îl va face și mai îndatorat”, a explicat fostul premier.

În opinia lui Ponta, măsurile luate de guvern nu vizează cu adevărat cauzele deficitului bugetar, ci afectează tocmai categoriile productive ale economiei, scrie România TV.

„Este clar că aceste măsuri nu vindecă problema României și o fac mai rea. Excesul bugetar a fost produs anul trecut, din prea mult clientelism politic. Eu am crezut, poate naiv, că Bolojan va tăia banii de la partide și sinecuri politice. Nu s-a întâmplat asta. Avem patru vicepremieri, același număr de funcții politice. În schimb, a tăiat de la cei care produceau. Rezultatul va fi negativ”, a mai spus Victor Ponta la România TV.

Declarațiile lui Victor Ponta se adaugă valului de critici venite în ultimele zile din partea social-democraților și a unor lideri de opinie din mediul economic, care îl acuză pe premierul Bolojan de alarmism și de măsuri cu efecte nocive asupra economiei reale.

Pe de altă parte, Bolojan susține că austeritatea este inevitabilă pentru a evita retrogradarea României la categoria „junk” și pentru a preveni colapsul financiar. Însă disputa publică alimentează incertitudinea și ridică întrebări despre costurile reale ale politicilor guvernamentale.