Lamine Yamal ar schimba femeile ca pe șosete. Fosta iubită l-a dat de gol

Fati Vazquez, fosta iubită a tânărului fotbalist Lamine Yamal, a oferit declarații surprinzătoare despre comportamentul și viața intimă a acestuia, stârnind discuții în mediul online. „ Are un calendar cu fete”, a spus ea.

„Lamine Yamal nu este atât de modest. Am ieşit cu el şi cred că nu este bine sfătuit. Am cunoscut cercul său apropiat şi, după felul în care îl ghidează, nu cred că este sfătuit corect şi nici că ia deciziile potrivite”, a spus Vazquez, influencer spaniol de 30 de ani.

Fosta parteneră a fotbalistului a comentat și expunerea lui mediatică la o vârstă fragedă. „Nu mi se pare normal ca la vârsta lui (17 ani la momentul respectiv) să fi apărut în presă astfel de informaţii și, de asemenea, ca la doar 17 ani să fi mers în cluburi, la petreceri sau ca la 17 ani să fi dus 10 fete pe o barcă în Ibiza”, a adăugat Vazquez.

Ea a detaliat și presupusele metode prin care agentul jucătorului îi gestionează întâlnirile amoroase. Aceasta a spus că fotbalistul schimbă femeile în fiecare zi.

„Agentul lui Lamine ţine un calendar pentru el, organizând zilele cu fetele cu care vrea să iasă. Are un calendar cu fete. În fiecare zi una nouă”, a declarat Fati, referindu-se la întâlnirile din Ibiza, potrivit Telencino.

În plus, fosta iubită a comentat și relația actuală a lui Yamal cu cântăreața Nicki Nicole. „Nu cred că există dragoste adevărată în relaţia lui cu Nicki Nicole. Cred că el este foarte îndrăgostit de ea, dar ea nu este. Cred că ea este acolo pentru că îi este avantajos”, a concluzionat Vazquez.

Fasti Vasquez și fotbalistul au avut o relație de câteva luni. Aceasta a spus că jucătorul ar fi părăsit-o pe iubita lui pentru ea chiar în vacanță. Aceasta a mai precizat că nu a stat niciodată cu Yamal pentru bani.