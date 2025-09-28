Nevestele de fotbaliști care și-au ridicat soții. Lista lui Giovani Becali

Multe dintre soțiile de fotbaliști și-au ridicat soții, în timp ce altele au fost pagubă, după cum spune Giovani Becali. Acestea are numai cuvinte de laudă pentru două dintre ele.

Impresarul spune că nevestele pot să influențeze foarte mult cariera unui fotbalist. ”Soțiile influențează extraordinar de mult carierele fotbaliștilor. Horia eu pot să îți spun că cele mai corecte neveste de fotbaliști sunt surorile care sunt căsătorite cu Gică Hagi și Gică Popescu.

Spun cu Hagi, că el a divorțat de prima, tot machidoancă, dar când era la Brescia, îi cerea lui Gigi video cu nunțile macedonești ca să cunoască o altă femeie, dar tot machidoancă. Să vadă, așa a ajuns la Marilena, au corespondat, mi-aduc aminte că era la Brescia, avea o zi liberă.

Îmi dă telefon că vine la Frankfurt. Și îi zic că nebun că nu are ce să fac la Frankfurt. Și zice că vine să se întâlnească cu cineva. Se întâlnea cu Marilena și Luminița, amândouă care erau venite la tatăl lor care lucra în construcții la Frankfurt. Și a venit Gică, cutare, atunci le-am cunoscut și eu pe amândouă”, a explicat omul de afaceri.

Acesta a continuat și a explicat de ce le apreciază atât de mult. ”Sunt minunate, mame, neveste, economice, a lui Popescu nu-ți mai spun că e și avocată și are și firma ei. Sunt exemple de neveste de fotbaliști, de asta au făcut și carieră. Am mai cunoscut o nevastă, era soție lui Mișa Klein.

Dar sunt foarte multe soții care au distrus fotbaliști. Eu îmi aduc aminte de pe vremea când eram eu junior, mulți au fost distruși de neveste”, a mai spus Giovani Becali. Mulți dintre fotbaliștii români au avut parte de divorțuri, dar cei care au avut căsătorii durabile au avut și mai mult succes în carieră a mai spus impresarul.