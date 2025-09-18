Monden

Giovani Becali a mers pe jos până la aeroport. Patima care l-a lăsat fără bani

Comentează știrea
Giovani Becali a mers pe jos până la aeroport. Patima care l-a lăsat fără baniSursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Nici măcar Giovani Becali nu a fost ferit de a rămâne fără bani din cauza jocurilor de noroc, chiar dacă era într-o țară străină. Ionel Anton a povestit cum a mers pe jos până la aeroport.

Giovanni, mai bine pe jos, decât să nu lase tips

Ionel Anton a povestit că într-una dintre multele perindările alături de Giovani Becali au avut de înfruntat o situație, mai puțin plăcută. Mai exact s-au apucat să joace la cazinou până când au pierdut tot. Mai puțin banii de taxi care în cele din urmă s-au dovedit a fi prea puțini. ”Ne-am dus la Ritz frumos, șampanie, caviar frumos.

Giovi, e cazinou acolo jos. Și-a zis: mergem acum, îi nenorocim, Ilie, cum să nu. Am scos eu 50 de mii s-au dus dracu. A scos și Ilie. A început al meu dea cu cardurile alea noi de la club s-au terminat și alea. Giovi ne-am curățat, i-am spus. Acuma Giovani mai avea 100 de lire în buzunar pentru că trebuia să ia taxi să se ducă la aeroport.

Cine e tânăra rănită de Toto Dumitrescu. Imagini cu sportiva de succes
Cine e tânăra rănită de Toto Dumitrescu. Imagini cu sportiva de succes
Sindicaliștii Europol reclamă o tentativă de mușamalizare la IPJ Mehedinți
Sindicaliștii Europol reclamă o tentativă de mușamalizare la IPJ Mehedinți

Ioneluș, zice, asta e, ne-am suit în taxi, începuse să se îngălbenească. M-am suit în taxi și mă uitam pe ceas. Și arăta 50 de lire, 60 de lire, 70 de lire, 80 de lire. Giovani trebuie să lase ceva”, a povestit la un podcast unul dintre cei mai faimoși jucători de poker.

Dați jos din taxi pentru bacșiș

Așa că lucrurile începuse să fie clare. În sensul în care, impresarul nu avea cum să își calce acum pe cuvântul dat lui.

”Și când a arătat 80 de lire, și mai avea vreun kilometru jumătate până la aeroport a zis: stop. Vreau să merg puțin pe jos, a zis Giovani. Pentru că altfel nu mai avea de unde să lase ceva și taximetristului”, a mai explicat râzând Ionel Anton.

Cert este că Giovani a preferat să meargă pe jos decât să nu aibă ce să lase bacșiș. În cele din urmă cei implicați și-au recuperat banii inclusiv prin jocuri de noroc.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:38 - Cine e tânăra rănită de Toto Dumitrescu. Imagini cu sportiva de succes
09:29 - Ucraina primește primele rachete pentru Patriot și HIMARS din partea SUA
09:19 - Sindicaliștii Europol reclamă o tentativă de mușamalizare la IPJ Mehedinți
09:02 - Pachețelul pentru școală, o provocare pentru părinți. Idei de gustări cu care nu vei da greș
09:02 - Melania Trump, onorată în Marea Britanie cu un cadou legat de Ucraina
08:56 - „Lovitura de stat”, telenovela procurorilor. Ce spune ziarista băgată în scenariu

HAI România!

Crin Antonescu, LIVE!
Crin Antonescu, LIVE!
Cum ne ciordeşte rusul banii cu drona
Cum ne ciordeşte rusul banii cu drona
România are ”Școală de fapte bune”. Cuplul care dezvoltă ”Umani” și ”ROD”, două proiecte cu rost
România are ”Școală de fapte bune”. Cuplul care dezvoltă ”Umani” și ”ROD”, două proiecte cu rost

Proiecte speciale