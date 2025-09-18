Giovani Becali a mers pe jos până la aeroport. Patima care l-a lăsat fără bani

Nici măcar Giovani Becali nu a fost ferit de a rămâne fără bani din cauza jocurilor de noroc, chiar dacă era într-o țară străină. Ionel Anton a povestit cum a mers pe jos până la aeroport.

Ionel Anton a povestit că într-una dintre multele perindările alături de Giovani Becali au avut de înfruntat o situație, mai puțin plăcută. Mai exact s-au apucat să joace la cazinou până când au pierdut tot. Mai puțin banii de taxi care în cele din urmă s-au dovedit a fi prea puțini. ”Ne-am dus la Ritz frumos, șampanie, caviar frumos.

Giovi, e cazinou acolo jos. Și-a zis: mergem acum, îi nenorocim, Ilie, cum să nu. Am scos eu 50 de mii s-au dus dracu. A scos și Ilie. A început al meu dea cu cardurile alea noi de la club s-au terminat și alea. Giovi ne-am curățat, i-am spus. Acuma Giovani mai avea 100 de lire în buzunar pentru că trebuia să ia taxi să se ducă la aeroport.

Ioneluș, zice, asta e, ne-am suit în taxi, începuse să se îngălbenească. M-am suit în taxi și mă uitam pe ceas. Și arăta 50 de lire, 60 de lire, 70 de lire, 80 de lire. Giovani trebuie să lase ceva”, a povestit la un podcast unul dintre cei mai faimoși jucători de poker.

Așa că lucrurile începuse să fie clare. În sensul în care, impresarul nu avea cum să își calce acum pe cuvântul dat lui.

”Și când a arătat 80 de lire, și mai avea vreun kilometru jumătate până la aeroport a zis: stop. Vreau să merg puțin pe jos, a zis Giovani. Pentru că altfel nu mai avea de unde să lase ceva și taximetristului”, a mai explicat râzând Ionel Anton.

Cert este că Giovani a preferat să meargă pe jos decât să nu aibă ce să lase bacșiș. În cele din urmă cei implicați și-au recuperat banii inclusiv prin jocuri de noroc.