Giovani Becali, respect total pentru Elena Udrea: Șmecheră și loială

Giovanni Becali susține că o respectă pe Elena Udrea pentru felul în care și-a dus pedeapsa la închisoare. „N-a ciripit nimic!”, a spus acesta în emisiunea „DON Giovanni”, subliniind că modul în care Udrea a ales să tacă arată putere și loialitate.

Elena Udrea a ieșit din închisoare în urmă cu aproape două luni, după ce a executat trei ani și jumătate de detenție. Atitudinea sa demnă l-a determinat pe Giovanni Becali să o respecte, care a precizat că, deși nu a avut o legătură directă cu ea, îi poartă toată considerația.

„Nu m-am intersectat cu Elena Udrea, dar îi urez sănătate. Dacă nici Elena Udrea nu știe, cine să mai știe? Pentru mine, da, e șmecheră! Păi, ce-i mai șmecher decât să-i ai la mână pe toți, să faci pârnaie trei ani jumate și să nu torni pe nimeni? Am cel mai mare respect pentru ea”, a spus impresarul.

Giovanni Becali a povestit că imaginile cu Elena Udrea la granița dintre Bulgaria și Grecia, înainte de reținerea ei, i-au adus aminte de o întâmplare din tinerețe. „Eu am cu ea amintirea de la Kulata. Mercedesul ei la televizor, oprit. În dreapta controlul vamal, o bancă, ea oprită. Ăștia veneau să facă control, să vadă ce fac cu ea, iar ea vorbea pe telefon.

Același lucru s-a întâmplat cu mine și cu un prieten de-al meu, cu un Citroen DS 21, de-alea cu care mergeau Jean Gabin, Alain Delon. Mașina parcată în același loc unde era parcat Mercedesul ei, noi doi pe bancă și vameșii controlau mașina. Când am văzut-o pe Elena Udrea acolo, mi-am adus aminte de mine și de prietenul meu”, a declarat Becali.

În opinia impresarului, tăcerea Elenei Udrea a avut o greutate uriașă. „Elena Udrea a jucat un rol, nu de mafiot, de supermafiot! De un om cu ‘huevos’. Putea să dezmembreze toată țara românească, la ce știa ea și în câte a fost băgată! Toată țara! Eram o altă țară azi, pe cuvânt de onoare!”, a afirmat acesta.

Declarațiile impresarului au continuat: „Și, culmea, n-a ciripit nici de bărbatul ei, nici de amant, nici de prieten, nici de nimeni, având o fetiță acasă. Uite-o pe Bica bine-mersi, cu restaurant la Bari, cu pedeapsa făcută, la revedere. Ea a venit și a suportat și a făcut și îi sărut mâna pentru asta și o voi respecta toată viața”, a adăugat Giovanni Becali.